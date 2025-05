Virginia Eleuteri Serpieri all’Unarchive Festival

La regista di Amor presenta il suo nuovo lavoro, Il mondo è aperto, un documentario diviso in due video monocanale, uno composto dalle immagini di Roma e l’altro che racconta il processo creativo



La 3° edizione dell’Unarchive Found Footage Festival, che si svolgerà a Roma dal 27 maggio al 1° giugno, presenterà il nuovo documentario della regista Virginia Eleuteri Serpieri, ospite della rassegna Docusfera di Sentieri Selvaggi. Il festival, diretto da Alina Marazzi e Marco Bertozzi, è dedicato al riuso creativo dei materiali d’archivio. Dopo il Premio Solinas Documentario per il Cinema 2019 e il suo lungometraggio Amor, Serpieri torna con un nuovo progetto intitolato Il mondo è aperto. L’idea nasce da una riflessione di Walter Benjamin, il quale nei suoi Passages parigini scriveva che “nella vita moderna i cosiddetti riti di passaggio, le cerimonie connesse alla morte, alla nascita, al matrimonio, al diventare adulti etc, sono divenuti sempre più irriconoscibili e impercettibili, che siamo diventati poveri di esperienze della soglia e l’addormentarsi forse è l’unica che c’è rimasta.”



Camminando per Roma, la regista ha iniziato ad osservare le porte della città, riflettendo sulle sensazioni che le trasmettevano e sul significato della soglia. Non tutte le porte però sono uguali. Alcune le hanno posto interrogativi profondi, hanno risvegliato ricordi ed emozioni. Nel documentario riflette sul senso di quel limite che divide la certezza del presente dall’imprevedibilità del futuro, chiedendosi: Sarò sempre la stessa dopo averle oltrepassate?. Il mondo aperto si compone di due video monocanale. Il primo è un breve racconto su Roma osservata attraverso le sue porte e narrata attraverso fotografie, suoni e materiali d’archivio. Il secondo invece è una raccolta di immagini che mostrano il flusso creativo e i risultati di questa riflessione.

Se in Amor il concetto di spazio era espresso nell’incontro con l’altro e quindi relativo ad un piano ematico ed affettivo, ne Il mondo è aperto invece viene rappresentato con uno sguardo puntato sul paesaggio, sulle superfici e sui confini esteriori ed interiori. L’opera sarà presentata nello spazio MORONI1ART in vicolo Moroni 1, a partire dalle 18.00 di martedì 27 maggio e proseguirà per tutta la durata della rassegna.



