Visioni del mondo digitale: schegge di internet al cinema

Mentre l’ultimo film della saga di Tron è ancora in sala, esploriamo i modi in cui il cinema ha raccontato la tecnologia che negli ultimi trent’anni ha cambiato l’umanità



Era il 1982, e per la prima volta il dato digitale entrava nel cinema in modo netto ed evidente. Usciva Tron, avventura disneyana ambientata dentro un computer, e realizzata dentro i computer con grandi quantità di CGI, tecnologia per l’epoca all’avanguardia. Da pochi anni esistevano i videogiochi (Fu Pong del ’72 a ispirare il regista Steven Lisberger), internet era ancora appannaggio di pochi specialisti e il potenziale di queste tecnologie non poteva che suggestionare il mondo del cinema. Forse la simulazione di altri mondi che queste tecnologie hanno poi offerto può essere vista come un passo avanti rispetto all’imitazione e trasfigurazione della realtà nel cinema. Tron fu una delle prime visioni del futuro che riuscì a far confrontare gli spettatore con un mondo “altro”, diverso dalla realtà e profondamente influenzato non solo da un’estetica che, a posteriori, si definirà digitale ma anche dell’apporto grafico-estetico di un artista come Mœbius.



Negli anni ’80 intrisi di ottimismo neoliberista, e in un film di una major, questa sostituzione del reale non venne esplorata molto oltre il suo carattere di intrattenimento spettacolare. Figure come quelle degli hacker entrarono poco dopo nell’immaginario cinematografico (da Wargames del 1983) ma la rappresentazione di internet era spesso lontana dalla realtà e più vicina ad un’idea di stregoneria tecnologica. Se però si guarda fuori da Hollywood, sempre nell’83 fu molto più anticipatorio (anzi si può osare l’inflazionato profetico) un film come Videodrome. Sebbene il film di Cronenberg non parlasse apertamente di internet, il regista canadese intuì già elementi centrali del futuro cyberspazio 3e delle sue pratice, come un meccanismo di diffusione virale dei contenuti e delle immagini, e il controllo biopolitico sempre più stretto che questi esercitano su noi spettatori passivi.



Negli anni ’90 nasce il World Wide Web e internet entra nella sfera pubblica e nella vita quotidiana delle persone. Il suo rapporto con il cinema rimane, tuttavia, difficile: Hollywood cerca di farlo entrare nel cinema ma nello sforzo (forse non necessario) per renderlo interessante lo stravolge e ancora trascura di rappresentarne veramente le dinamiche e il funzionamento (si parla di film peraltro dimenticati come The Net del 1995). Un esemplare successo sarà ottenuto però abbandonando il tecno-thriller, per un’incursione nella romcom con C’è posta per te (1998) di Nora Ephron, sintomo di una normalizzazione di internet nell’immaginario. Rimane comunque una certa difficoltà del cinema mainstream a includere internet nei suoi discorsi senza snaturarlo, ma non se facciamo un salto dall’altro lato del Pacifico.

Il Giappone è stato spesso un passo avanti sulle questioni tecnologiche, e anche nel cinema alcuni registi giapponesi hanno saputo cogliere lo spirito e l’essenza del nuovo mondo interconnesso meglio dei loro colleghi americani. Nel 1996, due anni prima di C’è posta per te, un film come Haru di Yoshimitsu Morita (inedito fuori dal paese ma reperibile su youtube) fondava una narrazione da commedia romantica sulle prime chatroom, con intere scene composte dal solo testo sul computer. L’infosfera entrava dunque nel cinema realisticamente e senza abbellimenti inutili, e nella scena madre del film culminava una bella riflessione sul mezzo: il primo incontro “reale” tra i due utenti li vedeva a cercare di riprendersi a vicenda con delle videocamere, lui da un treno in corsa e lei fuori sulla strada, ma entrambi riuscendo a cogliere solo delle sagome indistinte.