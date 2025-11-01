Visioni del mondo digitale: schegge di internet al cinema
Mentre l’ultimo film della saga di Tron è ancora in sala, esploriamo i modi in cui il cinema ha raccontato la tecnologia che negli ultimi trent’anni ha cambiato l’umanità
Era il 1982, e per la prima volta il dato digitale entrava nel cinema in modo netto ed evidente. Usciva Tron, avventura disneyana ambientata dentro un computer, e realizzata dentro i computer con grandi quantità di CGI, tecnologia per l’epoca all’avanguardia. Da pochi anni esistevano i videogiochi (Fu Pong del ’72 a ispirare il regista Steven Lisberger), internet era ancora appannaggio di pochi specialisti e il potenziale di queste tecnologie non poteva che suggestionare il mondo del cinema. Forse la simulazione di altri mondi che queste tecnologie hanno poi offerto può essere vista come un passo avanti rispetto all’imitazione e trasfigurazione della realtà nel cinema. Tron fu una delle prime visioni del futuro che riuscì a far confrontare gli spettatore con un mondo “altro”, diverso dalla realtà e profondamente influenzato non solo da un’estetica che, a posteriori, si definirà digitale ma anche dell’apporto grafico-estetico di un artista come Mœbius.
Negli anni ’80 intrisi di ottimismo neoliberista, e in un film di una major, questa sostituzione del reale non venne esplorata molto oltre il suo carattere di intrattenimento spettacolare. Figure come quelle degli hacker entrarono poco dopo nell’immaginario cinematografico (da Wargames del 1983) ma la rappresentazione di internet era spesso lontana dalla realtà e più vicina ad un’idea di stregoneria tecnologica. Se però si guarda fuori da Hollywood, sempre nell’83 fu molto più anticipatorio (anzi si può osare l’inflazionato profetico) un film come Videodrome. Sebbene il film di Cronenberg non parlasse apertamente di internet, il regista canadese intuì già elementi centrali del futuro cyberspazio 3e delle sue pratice, come un meccanismo di diffusione virale dei contenuti e delle immagini, e il controllo biopolitico sempre più stretto che questi esercitano su noi spettatori passivi.
Negli anni ’90 nasce il World Wide Web e internet entra nella sfera pubblica e nella vita quotidiana delle persone. Il suo rapporto con il cinema rimane, tuttavia, difficile: Hollywood cerca di farlo entrare nel cinema ma nello sforzo (forse non necessario) per renderlo interessante lo stravolge e ancora trascura di rappresentarne veramente le dinamiche e il funzionamento (si parla di film peraltro dimenticati come The Net del 1995). Un esemplare successo sarà ottenuto però abbandonando il tecno-thriller, per un’incursione nella romcom con C’è posta per te (1998) di Nora Ephron, sintomo di una normalizzazione di internet nell’immaginario. Rimane comunque una certa difficoltà del cinema mainstream a includere internet nei suoi discorsi senza snaturarlo, ma non se facciamo un salto dall’altro lato del Pacifico.
Il Giappone è stato spesso un passo avanti sulle questioni tecnologiche, e anche nel cinema alcuni registi giapponesi hanno saputo cogliere lo spirito e l’essenza del nuovo mondo interconnesso meglio dei loro colleghi americani. Nel 1996, due anni prima di C’è posta per te, un film come Haru di Yoshimitsu Morita (inedito fuori dal paese ma reperibile su youtube) fondava una narrazione da commedia romantica sulle prime chatroom, con intere scene composte dal solo testo sul computer. L’infosfera entrava dunque nel cinema realisticamente e senza abbellimenti inutili, e nella scena madre del film culminava una bella riflessione sul mezzo: il primo incontro “reale” tra i due utenti li vedeva a cercare di riprendersi a vicenda con delle videocamere, lui da un treno in corsa e lei fuori sulla strada, ma entrambi riuscendo a cogliere solo delle sagome indistinte.
Storia del cinema e new media: Un percorso per comprendere e interpretare il passato, il presente e il futuro dell’audiovisivo. Da Novembre a Roma
-----------------------------------------------------------------
Un’altro esempio fondamentale e più celebre: in coincidenza con la grande stagione del J-horror, nel capolavoro di Kyioshi Kurosawa, Pulse, internet diventa veicolo incorporeo di uno strano male che annienta tutto sfruttando la solitudine delle persone. Pur vertendo su sensazioni di angoscia cosmica e irrreale, il film cattura l’altro lato, il rimosso delle nuove forme di connessione, un isolamento che arriva a contagiare come un virus tutta l’umanità. E il sentimento dominante è il turbamento di fronte a una realtà in cui qualcosa non torna, i giri iniziano a saltare e gli utenti/spettatori rischiano di trovarsi sempre più in bilico sull’abisso.
Nei decenni successivi il cinema ha continuato a fare i conti con i computer e la rete, ma l’ha fatto sempre con il pregiudizio di vedere nel cyberspazio un contesto che poco si prestava al racconto cinematografico, poco adatto alle immagine in movimento. Anche i tentativi di incontro tra cinema e videogiochi non colgono il punto e hanno poca risonanza. Anzi, si ha quasi l’impressione che i videogiochi siano considerati una minaccia per il cinema, ma bastano menti come Hideo Kojima, per capire che i due media coabitano lo stesso spazio e si influenzano a vicenda.
Nel cinema contemporaneo forse è l’horror lo spazio in cui internet viene rappresentato e compreso in modo più interessante. Unfriended, se non fosse stato un prodotto della factory Blumhouse avrebbe potuto diventare a tutti gli effetti un film sperimentale, e iniziò una serie/genere di film tutti “girati” dentro schermi di computer (il cui più recente prodotto è l’abissale Guerra dei mondi con Ice Cube).
Il racconto horror ha trovato poi su internet molte nuove forme di produzione e diffusione, creando un enorme canone di narrazioni e leggende (le creepypasta) di grande successo. Ora che le generazioni cresciute con internet e questo nuovo tipo di storytelling cominciano a fare film, il cinema riesce a incorporare organicamente questi linguaggi.
Nel 2021 si fa notare l’esordio We’re All Going to the World’s Fair di Jane Schoenbrun, un coming of age con sfondo horror su una generazione che vive la crescita attraverso social, vlog, challenge che sembrano più reali dei non-luoghi della periferia americana. Estetiche multiformi di internet sono esplorate nel film, che include anche una scena ASMR, e si presentano come tracce di una crisi di un’identità ancora in via di sviluppo. Anche qui emerge un’atmosfera perturbante, che peraltro è caratteristica delle narrative horror che proliferano su internet, dalle backrooms all’analog horror. E l’industria cinematografica non tarda ad arrivare; Kane Pixels, autore dei più famosi video/corti sulle backrooms, ha appena finito di girare un lungometraggio per A24. Ma non sarà un’impresa da poco adattare per le sale una forma più suggestiva che narrativa, legata a tendenze effimere e di breve durata.
Dalle visioni spettacolari degli anni ’80, il racconto del mondo digitale interconnesso si è forse fatto più cupo e spinto da inquietudine più che meraviglia, che d’altronde è stata sostituita dalla banalità dell’onnipresenza di internet nelle nostre vite. Anche l’ultimo Tron: Ares ha sostituito il blu con il rosso e si dà un tono più aggressivo e edgy con una colonna sonora dei Nine Inch Nails. La fiducia nel progresso ha lasciato spazio a una realtà piena di zone d’ombra, e i film più interessanti sull’argomento hanno scavato in questi spazi strani e spesso inquietanti. E nel futuro sarà sempre più difficile se si pensa che nel periodo di produzione di un film su internet può cambiare tutto. Almeno, molto più che post, reel e articoli come questo, i bei film restano.