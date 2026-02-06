La regista di Citizenfour sarà l’ospite d’onore, aprendo con il suo incontro con il pubblico il VdR–Industry, dedicato ai professionisti del settore; inoltre, Cover-Up sarà nella selezione ufficiale

La 57ª edizione di Visions du Réel si terrà dal 17 al 26 aprile a Nyon, un festival internazionale di cinema documentario diretto da Émilie Bujès.



Corso online SUONO PRESA DIRETTA dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ospite d’onore, oltre alla già annunciata Kelly Reichardt, sarà la documentarista e giornalista statunitense Laura Poitras, premio Oscar al miglior documentario per Citizenfour: domenica 19, la regista terrà un incontro con il pubblico in collaborazione con SRG SSR (la società nazionale svizzera di radiotelevisione). Inoltre, il suo film più recente, Cover-Up, che esplora l’intero corpus delle opere di Seymour Hersh rese disponibili dallo stesso giornalista, sarà proiettato nella selezione ufficiale. Questa conversazione segnerà l’inizio ufficiale delle giornate VdR–Industry, il programma del Festival dedicato ai professionisti del settore, giunto alla 24ª edizione.



SHOWRUNNERS Storie e linguaggio delle Serie Tv attraverso gli autori. Dal 10 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autrice della trilogia post-11 settembre, conclusa proprio con Citizenfour, Poitras riesce a mostrare sia le crudezze e i problemi della guerra, come per il suo film di debutto My Country, My Country, sia i ritratti di personalità importanti come la fotografa Nan Goldin di All the Beauty and the Bloodshed – Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella motivazione della scelta, la Head of Industry di Visions du Réel Sabine Fayoux Cantillo ha dichiarato: “Laura Poitras è stata in grado di far luce su così tante questioni profondamente toccanti, spesso inquietanti e sempre attuali dei nostri tempi. Lo ha fatto con tatto, sensibilità, maestria e un punto di vista inconfondibilmente suo. Il suo lavoro è stato fondamentale nel plasmare la nostra comprensione condivisa del mondo, fondata su una profonda consapevolezza politica. Non ha solo spostato l’ago della bilancia su cosa significhi essere un’artista politicamente impegnata; i suoi film continuano ad aprire finestre su argomenti complessi, invitandoci al contempo negli spazi intimi che crea con coloro che sceglie di ritrarre. Siamo più che entusiasti di dare il benvenuto a Laura Poitras come nostra ospite speciale e di inaugurare il nostro programma VdR–Industry con quella che sappiamo sarà una conversazione ponderata, coinvolgente e stimolante.”



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Articoli Correlati: