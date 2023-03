Visions du Réel, svelati i primi film in concorso

A GRANDE RICHIESTA, IL LIBRO SU MASSIMO TROISI IN OFFERTA FINO AL 15 MARZO a soli 11 euro!



----------------------------

--------------------------------------------------------

Visions du Réel, giunto alla 54°edizione, ha svelato i primi dodici lungometraggi in concorso (a competere per il Premio del Pubblico nella sezione Grand Angle) e tre anteprime mondiali. Il festival si terrà dal 21 al 30 Aprile a Nyon.



LA SCENEGGIATURA RACCONTATA DA UN MAESTRO DEL CINEMA ITALIANO



----------------------------

--------------------------------------------------------

La sezione Highlights, non competitiva, presenterà anche un programma eclettico che testimonia l’attuale vitalità del cinema di saggistica – così come la sua libertà formale e narrativa – includendo film di Claire Simon, Paul B. Preciado e Mehran Tamadon.



CORSO DI REGIA CINEMATOGRAFICA (IN PRESENZA)



----------------------------

--------------------------------------------------------

L’edizione 2023 si aprirà con la prima mondiale di Nightwatchers di Juliette de Marcillac. Girato di notte in un’idilliaca località alpina a due passi dal confine italo-francese, la pellicola percorre le vette vertiginose insieme ai volontari che aiutano i migranti.

Le ulteriori due anteprime mondiali sono Planet B di Pieter Van Eecke e Behind the Lines dei siriani Alisar Hasan and Alaa Amer.

La sezione Highlight presenta undici anteprime svizzere. Questa sezione è dedicata anche ai film che riflettono le crisi dei giorni nostri, come My Worst Enemy del franco-iraniano Mehran Tamadon, che utilizza il dispositivo cinematografico per esporre in modo spontaneo la violenza del regime della Repubblica islamica dell’Iran; e When Spring Came to Bucha, co-diretto dall’artista ucraina Mila Teshaieva e dal regista tedesco Marcus Lenz, che raccoglie testimonianze dei residenti della città di Bucha dopo la tragedia che ha sconvolto il mondo.

Il programma completo del Visions du Réel verrà annunciato il 28 Marzo. Di seguito i titoli finora rivelati. Maggiori informazioni sul sito web.

Grand Angle:

After Work

Erik Gandini, Sweden/Italy/Norway, 2023, 81’

Against the Tide

Sarvnik Kaur, France/India, 2023, 97’

Premiere Europea

Behind the Lines

Alisar Hasan, Alaa Amer, Belgium/France/Germany/Luxembourg/, 2023, 73’

Premiere Mondiale

Eat Bitter

Pascale Appora-Gnekindy, Ningyi Sun, Central African Republic/China, 2023, 94’

Fantastic Machine

Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Sweden/Denmark, 2023, 88’

Nightwatchers

Juliette De Marcillac, France, 2023, 69’

Premiere Mondiale, Film d’apertura

Paradise

Alexander Abaturov, France/Switzerland, 2022, 89’

Pianoforte

Jakub Piątek, Poland, 2023, 89’

Planet B

Pieter Van Eecke, Belgium/Holland, 2023, 74’

Premiere Mondiale

She Chef

Melanie Liehheit, Gereon Wetzel, Germany/Austria, 2022, 105’

The Echo

Tatiana Huezo, Mexique, 2023, 102’

The Mountains

Christian Einshøj, Denmark, 2023, 87’

Premiere Internazionale

Highlight:

Apolonia Apolonia

Lea Glob, Denmark/Poland/France, 2022, 116’

Ciné-Guerrillas: Scenes from the Labudović Reels

Mila Turajlić, France/Serbia, 2022, 94’

Le Spectre de Boko Haram

Cyrielle Raingou, Cameroon/France, 2023, 75’

Love Is Not an Orange

Otilia Babara, Belgium/France/Holland/Moldova, 2022, 73’

My Worst Enemy

Mehran Tamadon, France/Switzerland, 2023, 82’

Notre corps

Claire Simon, France, 2023, 168’

Orlando, ma biographie politique

Paul B. Preciado, France, 2023, 98’

Theater of Violence

Emil Langballe, Lukasz Konopa, Denmark/Germany, 2023, 106’

The Last Year of Darkness

Ben Mullinkosson, USA/China, 2023, 90’

Vera

Tizza Covi, Rainer Frimmel, Austria, 2022, 115’

When Spring Came to Bucha

Marcus Lenz, Mila Teshaieva, Germany, 2022, 66’



IL N.13 DELLA RIVISTA CARTACEA BIMESTRALE DI SENTIERI SELVAGGI



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------