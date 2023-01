Volodymyr Zelenskyy su Netflix: l’intervista di David Letterman

MASTERCLASS ONLINE DI REGIA CON MIMMO CALOPRESTI



Nonostante l’impetuoso crollo azionario in borsa e l’intromissione dei servizi pubblicitari, Netflix non sembra aver perso la capacità di intuire i labirintici canali della macro cultura pop per catturare la (dis)attenzione della Gen Z attraverso le iconiche ed istantanee Stranger Things 4 e la più recente Mercoledì, e nuovamente il pubblico più appassionato e vigile con opere di maggior caratura autoriale e “libertà” d’esecuzione quali Bardo, Pinocchio di Guillermo del Toro, White Noise e le nuove uscite The Pale Blue Eye e Copenhagen Cowboy. Eppure questo folto catalogo assume le fattezze di una gigantesca facciata che nasconde una sotto-struttura di linguaggi e affinità sempre più tendenti alla filosofia del palinsesto televisivo. Partendo dalla docuserie Harry & Meghan sino ad esplorare i meandri dei programmi incentrati sull’esercizio fisico, sembra che Netflix stia attuando l’ennesima mutazione etimologica ma con uno sguardo non più rivolto verso la ricerca della legittimazione artistica quanto alla conformazione di dinamiche e formati ereditati dal linguaggio catodico. Tra cronaca rosa ed eclatanti riaperture di casi irrisolti sicuramente il prodotto più interessante sotto quest’ottica è lo show di David Letterman My Next Guest Needs No Introduction.



Creato nel 2018 come sequel spirituale del David Letterman Show, My Next Guest Needs No Introduction raccontava già in tempi non sospetti l’implicita simbiosi tra il linguaggio televisivo e quello dello streaming. David Letterman da sempre rappresenta il vertice dello showbusiness della mediazione, il veicolo del lato superficialmente intimo dei maggiori fautori della popolarità audiovisiva e non. Infatti non stupisce la flessibilità innata a dir poco camaleontica del conduttore all’interno delle nuove politiche aziendali, sposando senza fronzoli le progressive evoluzioni del settore.

Ed è qui che subentra il vero punto nevralgico della situazione, ovvero la recente intervista condotta nei bassifondi metropolitani di Kiev a Volodymyr Zelenskyy, il “collega” ex-comico diventato Presidente dell’Ucraina, ennesimo tassello della strategia di esposizione mediatica che ha visto il numero uno ucraino apparire in notti degli Oscar, trasmissioni televisive, red carpet di festival e servizi fotografici sui tabloid. Anche stavolta si parla di famiglia, fughe e piani politici, in una panoramica che appare “schiacciata” senza reale prospettiva. Ovviamente non si mettono in discussione le capacità da entertainer di Letterman (abituato da decenni a intervistare leader politici nei suoi talk), sempre più in “modalità santone” circondato dalla sua aurea riflessiva. Tutto pulito, tutto giusto. Mancano le ambiguità e le contraddizioni di prodotti che ne costituiscono una virtuale antitesi come le Putin Interviews di Oliver Stone (attualmente su Amazon Prime), oppure la profondità umana del crepuscolare Herzog incontra Gorbaciov, anch’esso disponibile su vari portali streaming: tutte conferme del fatto che la politica oggi la facciano le piattaforme?



