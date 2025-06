Wagner Moura, l’attore che non cerca i riflettori

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Non è mai stato un divo, Wagner Moura. Non lo è mai stato nei modi, né nelle scelte. Eppure, dopo anni di carriera solida e appassionata, Cannes lo incorona con il premio come miglior attore per la sua interpretazione in O Agente Secreto di Kleber Mendonça Filho.



Moura – classe 1976, nato a Salvador de Bahia – è uno di quegli attori che sembrano non recitare mai. O meglio, che sanno annullarsi al punto da diventare il personaggio. Il grande pubblico l’ha scoperto come Pablo Escobar nella serie Netflix Narcos, ruolo che avrebbe potuto incasellarlo per sempre nel cliché del narcotrafficante carismatico. Ma chi lo seguiva già da prima, sapeva che il suo talento era molto più ampio e sfaccettato.

Fin dagli esordi, Wagner Moura ha lavorato con registi di grande sensibilità, come Walter Salles, con cui ha recitato nel delicato Abril Despedaçado, adattamento del romanzo di Ismail Kadaré. Era il ritratto di una terra ferita e arcaica, e già allora l’intensità del giovane Wagner non passa inosservata. L’attore si mostra, infatti, capace di rendere credibile il conflitto interiore di un personaggio lacerato dalla tradizione e dal desiderio di emancipazione.

Il Brasile lo amava, ma ancora non lo conosceva del tutto. Il successo nazionale arriva poi con Tropa de Elite, diretto da José Padilha, film controverso e potente in cui interpretava il Capitano Nascimento, simbolo di una polizia corrotta e violenta. Il film vince l’Orso d’Oro a Berlino e questo ruolo vale a Moura una popolarità travolgente, trasformandolo in una figura discussa: per alcuni un eroe popolare, per altri il simbolo di una giustizia autoritaria. Lui, come sempre, resta fuori dal frastuono e lavora. Torna nel sequel, Tropa de Elite 2, che diventa il film brasiliano più visto di sempre. Da qui Moura passa alle grandi produzioni hollywoodiane con Elysium di Neil Blomkamp, accanto a Matt Damon.

Nel 2015 arriva il salto internazionale con Narcos, la serie Netflix che racconta l’ascesa e la caduta del re del narcotraffico colombiano, Pablo Escobar. Wagner Moura studia lo spagnolo da zero, ingrassa oltre venti chili, scava dentro un personaggio scomodo e magnetico. Il mondo lo scopre, la critica lo acclama. Ma invece di sfruttare la visibilità per rincorrere ruoli in franchising hollywoodiani, l’attore fa il contrario: sceglie progetti in cui crede, come Wasp Network di Olivier Assayas o Sergio, dove interpreta l’alto commissario ONU Sergio Vieira de Mello in una riflessione sui limiti della diplomazia internazionale.



Negli ultimi anni è tornato sempre più spesso al cinema d’autore, prediligendo storie complesse, marginali, umane, come in Civil War di Alex Garland. E proprio con un film di questo tipo ha conquistato la giuria di Cannes. Forse è questa la chiave della sua carriera: un attore che ascolta prima di parlare, che cerca storie autentiche più che vetrine, che non rincorre la celebrità ma si lascia trovare da chi sa guardare. Wagner Moura non è mai stato troppo sotto i riflettori. Ma quando ci finisce, lo fa per i motivi che contano.



