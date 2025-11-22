Un anno dopo l’uscita in sala del primo film, cinque anni dopo la fine del primo atto, ma in questo lasso di tempo tutto sommato breve sembra essere cambiato tutto. Wicked – Parte 2 inizia mostrando la Yellow Brick Road in costruzione, ed è un grande cortorcircuito, come se la seconda parte del kolossal musical di Jon M. Chu, pur se girata insieme al primo atto fosse stata colta in fallo, ancora alle prese con un set da costruire ed in cui ambientare una storia tutta da definire. Lo impone, in fondo, il racconto, che appena riparte vede una terra di Oz divisa tra le manovre di una Madame Morrible decisa a consolidare l’odio degli umani contro gli animali, un Mago pronto a tutto pur di conservare il suo segreto, un’Elphaba ormai in fuga e tacciata di essere la “cattiva” della storia ed una Glinda divenuta una marionetta con cui controllare i eventuali malcontenti della folla.

E di certo Jon M. Chu abbraccia la crisi senza remore, scegliendo giocoforza la strada non facile, cosciente che in questo lungo secondo atto della vicenda non potrà contare né sull’avvincente sfondo scolastico dell’episodio precedente né sulla rivelazione della vera identità del mago, che stavolta aleggia, inquietante, sul racconto senza esserne esplosivo plot twist.

Tanto vale, dunque, costruire tutto cavalcando questa “fame d’aria” del mondo narrativo. Dopotutto l’incantesimo luminoso che sosteneva la Parte I sembra essersi definitivamente rotto per lasciar spazio alle tenebre della ragione e allora meglio ragionare e costruire su questo svelamento.

Sbiadiscono dunque i colori luminosi ma anche quello spirito caloroso da musical della Golden Age Hollywoodiana, da cinema impossibile, tutto (apparentemente) artigianale, classico che ha animato la Parte precedente. Tutto cade, va in pezzi e anzi il film sembra davvero essere un lucidissimo, inesorabile atlante del backstage della sua stessa realizzazione, puntellato da scenografie in allestimento (la Yellow Brick Road della prima scena), da numeri musicali sempre più costretti, intimi, meno ariosi, come se gli attori/personaggi fossero ancora in prova, da teatri vuoti, da velati riconoscimenti di uno spazio dietro o fuori la scena (il laboratorio del Mago, che pare sempre più un camerino o un ripostiglio teatrale).



Wicked – Parte 2 racconta la fine di un mondo in modo lucidissimo, peccato faccia fatica ad abbandonarvisi davvero. La sensazione è che il film abbia trovato soprattutto il dispositivo ideale per assecondare la scelta produttiva e distributiva un po’ infelice di separare in due parti il racconto e, soprattutto, di dedicare un intero film ai passaggi più ostici del film, quelli più dilatati, meno spettacolari, ma probabilmente Jon M. Chu fatica a gestire il respiro della sua “macchina”.