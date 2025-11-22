Wicked – Parte 2, di Jon M. Chu
Un secondo atto che sembra un grande backstage della sua realizzazione, il racconto malinconico di un mondo e di un cinema in rovina incapace, di abbandonarsi davvero all’abisso. Comunque funziona
Un anno dopo l’uscita in sala del primo film, cinque anni dopo la fine del primo atto, ma in questo lasso di tempo tutto sommato breve sembra essere cambiato tutto. Wicked – Parte 2 inizia mostrando la Yellow Brick Road in costruzione, ed è un grande cortorcircuito, come se la seconda parte del kolossal musical di Jon M. Chu, pur se girata insieme al primo atto fosse stata colta in fallo, ancora alle prese con un set da costruire ed in cui ambientare una storia tutta da definire. Lo impone, in fondo, il racconto, che appena riparte vede una terra di Oz divisa tra le manovre di una Madame Morrible decisa a consolidare l’odio degli umani contro gli animali, un Mago pronto a tutto pur di conservare il suo segreto, un’Elphaba ormai in fuga e tacciata di essere la “cattiva” della storia ed una Glinda divenuta una marionetta con cui controllare i eventuali malcontenti della folla.
E di certo Jon M. Chu abbraccia la crisi senza remore, scegliendo giocoforza la strada non facile, cosciente che in questo lungo secondo atto della vicenda non potrà contare né sull’avvincente sfondo scolastico dell’episodio precedente né sulla rivelazione della vera identità del mago, che stavolta aleggia, inquietante, sul racconto senza esserne esplosivo plot twist.
Tanto vale, dunque, costruire tutto cavalcando questa “fame d’aria” del mondo narrativo. Dopotutto l’incantesimo luminoso che sosteneva la Parte I sembra essersi definitivamente rotto per lasciar spazio alle tenebre della ragione e allora meglio ragionare e costruire su questo svelamento.
Sbiadiscono dunque i colori luminosi ma anche quello spirito caloroso da musical della Golden Age Hollywoodiana, da cinema impossibile, tutto (apparentemente) artigianale, classico che ha animato la Parte precedente. Tutto cade, va in pezzi e anzi il film sembra davvero essere un lucidissimo, inesorabile atlante del backstage della sua stessa realizzazione, puntellato da scenografie in allestimento (la Yellow Brick Road della prima scena), da numeri musicali sempre più costretti, intimi, meno ariosi, come se gli attori/personaggi fossero ancora in prova, da teatri vuoti, da velati riconoscimenti di uno spazio dietro o fuori la scena (il laboratorio del Mago, che pare sempre più un camerino o un ripostiglio teatrale).
Wicked – Parte 2 racconta la fine di un mondo in modo lucidissimo, peccato faccia fatica ad abbandonarvisi davvero. La sensazione è che il film abbia trovato soprattutto il dispositivo ideale per assecondare la scelta produttiva e distributiva un po’ infelice di separare in due parti il racconto e, soprattutto, di dedicare un intero film ai passaggi più ostici del film, quelli più dilatati, meno spettacolari, ma probabilmente Jon M. Chu fatica a gestire il respiro della sua “macchina”.
Calibra in realtà in modo abbastanza buono il ritmo del racconto, che non cala mai davvero, ma pare fare fatica ad attraversare i passaggi più riflessivi, di raccordo o di sviluppo della storia. Si muove sempre su un passo teatrale, fatto di ellissi e di rapidità di sviluppo, anche se attraversa materiali che avrebbero meritato più spazio, finendo per costruire una narrazione senza peso, smaccatamente politica (ben più della parte precedente) ma superficiale, che corre e rischia di apparire frettolosa.
Fatica, ancora meglio, a discostarsi da certe logiche da cinema pop contemporaneo, quello diretto, pulito, tutto di pancia, in cui il film non può non essere un tassello di un universo narrativo più ampio, di un mondo sempre e solo sull’orlo della distruzione, mai davvero nell’abisso. E allora Wicked – Parte 2 pare affannarsi a creare connessioni, a mostrare vestigia delle storie che verranno, oggetti, personaggi futuri ma che sembrano passaggi obbligati, approcciati spesso con un certo automatismo, raramente raccontati davvero.
Rimane, certo, una sorta di malinconia sul fondo di queste emersioni, un grigiore persistente che forse è l’elemento più interessante di questo modo di approcciare il racconto. Chu ne sfiora spesso i presupposti ma forse sa posizionarlo davvero soprattutto nel finale, un passaggio tutto in minore, in cui l’epica è raccontata letteralmente dal buco di una serratura, ridotta a qualcosa di lontano, inavvicinabile, quasi un miraggio di quel deserto che circonda Oz evocato costantemente dal racconto e che quasi chiama i personaggi, un posto, a ben vedere, che è un’altra metafora di certi modi di interpretare gli exploit più inerti del nostro cinema pop. E se ci fosse proprio quel cinema al di sotto dei detriti della distruzione di Oz?
Titolo originale: Wicked: for Good
Regia: Justin M. Chu
Interpreti: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Peter Dinklage, Adam James
Distribuzione: Universal Pictures
Durata: 138′
Origine: USA, 2025