Il cervello è più grande del cielo perché se li metti vicini fianco a fianco l’uno conterrà l’altro con facilità – più te – accanto.

L’approccio scientifico-politico del film di Jalongo, combina perfettamente i due fronti che si oppongono in ogni seria riflessione sull’intelligenza artificiale. In realtà il film del regista italo-svizzero è qualcosa di più di una riflessione pura e semplice sull’intelligenza artificiale e comincia a svilupparsi laddove le sinapsi cerebrali si connotano come il motore emotivo dell’intero nostro cervello. Un organo che si muove tutto insieme e si modifica ad ogni impercettibile impulso emotivo con le sue aree dedicate e il suo immenso potere che assomiglia all’infinito, più grande del cielo. Fatto di aree sconosciute e ancora non interamente mappate. Ne sono state mappate 170, ma molte di più sono quelle mappabili (almeno 200), e ogni mappa riguarda non più di un centimetro e per ogni mappatura è necessario un anno di tempo.

È da queste premesse umanissime e scientifiche che Wider Than the Sky – Più grande del cielo diventa analisi tra opinioni contrapposte. Da una parte la fideistica fiducia nel futuro dell’intelligenza artificiale, sostenuta da scienziati e addetti ai lavori che confidano nell’invenzione per l’acquisizione della libertà, per liberarsi anche dall’arbitrio, dall’altra politologi e studiosi delle dinamiche delle nostre società che riflettono sulle forme semplificate del potere che deve interagire con l’intelligenza artificiale laddove la democrazia diventa un sistema farraginoso che frena lo sviluppo della scienza e della tecnologia. La democrazia è quindi un luogo nel quale diventa difficile, se non impossibile, il funzionamento della macchina artificiale che si occuperà di giustizia e lavoro, di sicurezza e ogni altra decisione sottraendola e alleggerendo il potere costituito delle democrazie. Molto meglio un regime tecnocratico. Jalongo affronta questi temi che sono più che epocali, proiettandoci in una distopia che finora apparteneva alla fantascienza.



Wider Than the Sky diventa una guida quasi poetica al futuro tra robot pensanti e sentimenti elettronici che si manifestano inaspettatamente. Siamo divisi tra fascino e paura, tra speranze e immaginazione in quei tableau vivant del futuro che ripetono l’esperienza multitasking della conoscenza, delle emozioni e della nostra umanità. Eppure, pur sapendo immaginare una macchina pensante priva di umanità, non sappiamo ancora tutto del nostro cervello. È in questa antitesi tra proiezione in un futuro che è diventato quotidiano e un passato che ci appartiene e non sappiamo ancora decifrare che si inserisce questa mutazione decisiva. Nella concreta possibilità di ogni manipolazione – ne abbiamo già esempi – e l’inattesa sopraffazione di una entità creata dal nostro cervello ancora sconosciuto. Sembra tornare l’eterno mito del demonio faustiano sotto altra veste e il cinema ci aiuta a discernere con Jalongo e con Cristopher McQuarrie nell’anti apocalittico Mission: Impossible. The Final Reckoning, che già preconizza lo scontro epico contro l’oscura entità che minaccerà il suo stesso creatore.



