Winx Club: il reboot arriva in autunno su Netflix

Dopo 20 anni dal debutto arriva il reboot delle Winx, la serie animata creata dal produttore e disegnatore Iginio Straffi e che ha segnato la generazione dei primi anni 2000. Le fate di Alfea tornano in streaming e in tv con una versione moderna, pronta a coinvolgere la nuova generazione di bambine e bambini con le loro magiche avventure. La colonna sonora della serie coinvolge la figlia di Andrea Bocelli, Virginia che canterà la canzone “Forever Winx”, la quale accompagna le trasformazioni delle fate.

Il progetto, nelle mani della produzione Rainbow in collaborazione con Rai Kids e Netflix, è riadattato alla generazione odierna e pensato per arrivare ai cuori dei giovani spettatori, attraverso un’estetica e un linguaggio conforme alla contemporaneità. Nella serie si ripartirà (come nell’originale) dal viaggio di Bloom, una semplice teenager che all’improvviso scopre di essere una fata e di possedere dei poteri magici. Ad Alfea, il miglior college per aspiranti fate, forma il Winx Club con le sue nuove amiche Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha e si prepara a far fronte alle acerrime nemiche Icy, Darcy e Stormy, ossia le Trix. Il Winx Club sarà coinvolto in avventure adrenaliniche e lotterà per proteggere la Dimensione Magica da terribili minacce.



Dopo il suo debutto in Italia nel 2004, la serie ha collezionato molti successi, con 8 stagioni animate e coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 per la tv, oltre a 2 serie animate con Netflix e 2 stagioni live action Netflix Original Fate – The Winx Saga. Inoltre la popolarità della serie ha conquistato milioni di fan, dando vita ad una community di affezionati, i quali hanno generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di 35 miliardi su TikTok; risultati notevoli che confermano la popolarità evergreen. Il creatore originale ha espresso la sua volontà di mantenere l’essenza della serie originale, ma con un taglio visuale, linguistico e in parte narrativo più maturo.

Iginio Straffi ha affermato su Ansa che “Le Winx stanno tornando più forti che mai e sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, partner che ha creduto in Winx Club fin dagli albori. Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo reboot in contemporanea nel mondo, grazie alla collaborazione con Netflix, partner ideale per arrivare al pubblico globale”. Il reboot è attesissimo in tutto il mondo e l’uscita del primo teaser ha incuriosito ancora di più gli spettatori, svelando i nuovi effetti speciali, la nuovo grafica e i nuovi look delle fate. Gli outfit infatti, oltre ad essere super glitterati e dai colori sgargianti, riprendono lo stile dei primi anni 2000, ma riadattato in chiave moderna. L’uscita della nuova serie animata è prevista per l’autunno 2025, su RaiKids a settembre 2025 e su Netflix a Ottobre 2025



