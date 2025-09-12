

Un bell’omicidio, un vero omicidio.

Un bell’omicidio: bello

quanto si possa desiderare.

Non ne vedevamo uno così da molto tempo.

Dal film

Oggi si direbbe che è un dramma femminicida. Ma le intenzioni del drammaturgo Georg Büchner, dal quale Herzog nel 1979 ha tratto questo suo piccolo film, sono altre. Se l’omicidio di Maria, la compagna del fuciliere Woyzeck dalla quale ha avuto un figlio, è l’apice della tragedia, il senso ultimo del racconto risiede in quella riflessione che vede la mutazione di un’anima mite, come quella del protagonista, che sotto le maldicenze, l’irrisione e l’altrui tradimento diventa un carnefice vendicandosi, con un omicidio, nei confronti di un’intera comunità.



Woyzeck è un soldato e vive con Maria. Il medico del luogo, un esaltato cultore della scienza, lo sottopone ad improbabili esperimenti scientifici e, per guarirlo da immaginari problemi di salute, gli fa mangiare soltanto piselli. È così che il fuciliere Woyzeck sempre così rispettoso dell’autorità militare e del suo prossimo e sempre disponibile, tradito dalla compagna con un aitante componente della banda musicale del suo stesso battaglione, diventa uno spietato assassino, prendendo coscienza della sua condizione di sottomesso. Un atto di ribellione contro la maschera da idiota dostoevskiano imposta dai suoi compaesani, la manifestazione estrema di una rivolta contro ogni umiliazione subita con la consapevole soppressione della dignità.

Buchner non completò la sua opera teatrale poiché la morte lo colse prima di portarla a compimento e il film, che è girato da Herzog subito dopo Nosferatu. Il principe della notte, è stato realizzato in poco più di una settimana di riprese e pochi giorni per il montaggio. È stato presentato al Festival di Cannes dove Eva Mattes, una Maria sensuale e sensibile al fascino maschile, vero silente motore dell’azione che lentamente matura e si scatena inarrestabile, ha vinto la Palma d’oro per la migliore interpretazione come attrice non protagonista. Il film ora torna in sala in versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna insieme ad altri cinque film del regista.



Herzog all’epoca era incline alla fiction o cinema a soggetto dentro il quale riversava la propria natura in fondo romantica. Un’accezione quasi ottocentesca, onnicomprensiva di quei sentimenti forti che superano la razionalità, in quel più vasto ambito che la cultura tedesca aveva già manifestato nello sturm und drang che esaltava la sfera sentimentale irrazionale contro ogni cerebrale classicismo. È quella versione che ha poi dato vita ad una buona parte del romanticismo ottocentesco che fu anche italiano.

Woyzeck, nato dalla genialità rivoluzionaria del suo autore, è dunque un racconto che sfocia in quella tragedia preannunciata, là dove il tradimento finisce con il macchiare di sangue i sentimenti d’amore. La mitezza di Woyzeck si spegne davanti ad una gelosia mistica, fortissima, che trova nei tratti duri e scavati dell’immancabile Klaus Kinski un’ espressione che non potrebbe essere più efficace. Da parte sua l’attore tedesco assorbe e restituisce il senso dell’intima tragedia umana che resta il sedimento più profondo del testo. Una tragedia tutta sua e inevitabile che diventa l’altro baricentro della storia. Woyzeck è il racconto di una umiliazione, degli effetti dell’altrui ostilità, di una ribellione improvvisa e violenta in quello scatenarsi dell’ira dei santi. È una discesa nell’inferno del tormentato dubbio, nel vortice insano di una vendetta che diventa non solo omicidio della propria donna, ma rivolta contro l’ipocrita violenza di una intera collettività che non muta al mutare dei luoghi e delle epoche.

Herzog si affida completamente al suo attore, all’epoca anche amico, che nel giro di un breve volgere del tempo dall’umanità vampiresca di Nosferatu passa ad un ruolo di sottomesso vendicativo e violento. E la frase che chiude il film, riportata in esergo, ci ricorda ancora una volta quella banalità del male che ci ossessiona come destinazione di ogni atto violento, in un parallelo ideale, però anche assolutamente vero, a quanto cantavano Brel e De André, raccontando di un omicidio di paese tanto simile e ugualmente violento a quelli più titolati e più importanti.

Titolo originale: id.

Regia: Werner Herzog

Interpreti: Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang Reichmann, Willy Semmelrogge, Irm Hermann

Distribuzione: Cineteca di Bologna

Durata: 77’

Origine: Germania, 1979

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.5 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



