Dopo nove anni torna nei cinema il sequel di uno dei più grandi successi della Disney, Zootropolis. Alla regia ci sono ancora Jared Bush e Byron Howard. Il film uscirà nelle sale italiane dal 26 novembre.

È un sequel molto atteso, ma non privo di dubbi: alcuni fan si chiedono se riuscirà a mantenere un buon equilibrio tra intrattenimento e messaggio sociale, altri temono che la trama possa risultare troppo complessa e quindi difficile da gestire. Il primo film ha conquistato il pubblico per la qualità dell’animazione, che ha utilizzato numerose tecniche per ricreare le oltre 60 specie di animali presenti, dai movimenti alle texture, e per la capacità di affrontare temi delicati e complessi come discriminazione, diversità e pregiudizi. L’incasso al box office ha superato un miliardo di dollari, collocandolo come il terzo film d’animazione Disney a raggiungere tale cifra, dopo Toy Story 3 e Frozen.



Il pubblico si è affezionato ai protagonisti, la coniglietta poliziotta Judy Hopps e la volpe scaltra ma dal cuore buona Nick Wilde. Senza dimenticare le scene iconiche ormai diventate meme virali sui social, e la canzone Try Everything cantata da Shakira ha contribuito a rendere il film un fenomeno culturale.



Cosa ci aspetta in questo sequel?

Nuovi personaggi e nuovi mondi da scoprire. Le avventure di Judy e Nick li porteranno oltre ai confini della città di Zootropolis abitata unicamente da mammiferi, introducendo così la famiglia dei rettili. Il regista Byron Howard afferma:

“Abbiamo discusso a lungo dei rettili già nel primo film. Era tutto incentrato sul rapporto tra predatori e prede, ma i rettili sono un po’ entrambe le cose. E quindi non funzionava davvero per quella storia. Ma nelle prime versioni del primo Zootropolis ricordo che avevamo una mappa, e sopra c’era “Turtletopia”, e ci siamo detti: “Un giorno!”.”

Quel giorno è arrivato e come rappresentante di questi luoghi, si ha il serpente Gary, doppiato da Ke Huy Quan (vincitore del premio Oscar con Everything Everywhere All at Once). Il regista, in un’intervista spiega, perché Gary sia il personaggio ideale per introdurre i rettili al pubblico e nel mondo di Zootropolis: