Le Scuole d’Arte del Lazio in assemblea, per l’Albo Regionale 2024

Dal 10 maggio scorso La Regione Lazio ha ufficialmente aperto il Bando per l’iscrizione all’Albo delle Scuole d’Arte del Lazio, ottenuto dopo anni di battaglie sostenute dal CO.R.S.A. (Coordinamento Regionale delle Scuole d’Arte).

Ed è proprio in occasione dell’avvicinarsi alla data di conclusione del Bando, prevista per il 10 giugno, che il CO.R.S.A ha indetto un’Assemblea pubblica, rivolta a tutte le scuole di Animazione, Cinema, Costume, Danza, Fotografia, Fumetto, Teatro, Videogames e altre Arti, per promuovere l’iscrizione del maggior numero di scuole all’Albo, far conoscere le proposte alle Istituzioni e ricevere informazioni e chiarimenti sul Bando.

L'appuntamento è online, su piattaforma Zoom, il 31 maggio 2024 alle ore 10.30.



