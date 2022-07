SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anche quest’anno il Locus Festival della Valle d’Itria, in Puglia, arricchisce con un programma di talk (a cura di Carlo Massarini) e proiezioni cinematografiche il proprio cartellone di proposte musicali. I due titoli del Locus Movies 2022 sono Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels il 10 agosto, e Ennio di Giuseppe Tornatore l’11 agosto. Le proiezioni sono all’aperto, in Piazza Moro a Locorotondo, la fruizione dei film in piazza è gratuita. I posti a sedere non sono prenotabili. L’inizio dei film è previsto per le ore 20:00.

Il Locus Festival 2022, già in corso e programmato fino al 2 settembre, prevede, tra le varie location di Trani, Locorotondo, Fasano e Minervino Murge, i concerti di Sons of Kemet, Kings of Convenience, Joan as a Police Woman, Brunori Sas, Cosmo, Nu Genea, Azymuth, La rappresentante di lista, e la mostra fotografica Jeff Buckley – Eternal Life.



CORSO ESTIVO DI SCENEGGIATURA



----------------------------

--------------------------------------------------------



Le Arene estive di Cinema a Roma



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------