Taormina Film Fest: Marco Müller è il nuovo Direttore Artistico

Marco Müller è il nuovo Direttore Artistico del Taormina Film Fest, che quest’anno si svolgerà dal 12 al 19 luglio a Taormina. Ad annunciarlo, il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Sergio Bonomo che dichiara: “L’apporto professionale del maestro Müller sarà volano di successi per il prestigioso evento cinematografico”.



Promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, il Taormina Film Fest si articolerà fra anteprime nazionali e internazionali, masterclass, retrospettive e incontri con ospiti di prestigio.

“Esprimo soddisfazione e plauso per la nomina di Marco Müller a Direttore Artistico del Festival del Cinema di Taormina”- commenta Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – “Sono certa che il suo alto profilo internazionale contribuirà a rafforzare le aspettative e la qualità delle scelte da destinare ai contenuti del Festival che resta, da sempre, un appuntamento fortemente atteso.”

E il Sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sottolinea: “Il Taormina Film Fest rappresenta un appuntamento di grande rilievo che conferisce lustro alla nostra splendida città e ne valorizza il prestigio culturale. Una tradizione che va avanti da 70 anni e che ha regalato a Taormina pagine di storia del cinema indimenticabili. Al maestro Müller, per la cui nomina non posso che compiacermi, auguro un’eccellente gestione del Festival, certo che saprà regalarci una prestigiosa settantesima edizione”.

Produttore, studioso, docente di cinema e da più di 40 anni direttore di festival, Marco Müller ha guidato, fra gli altri, la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, i festival di Locarno e Rotterdam, la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Festival del Cinema di Roma. È attualmente direttore del Centro di Ricerche sull’Arte Cinematografica all’Università di Shanghai e Professore emerito presso l’Accademia del Cinema di Shanghai; in Cina ha creato e diretto i festival di Pingyao e Macao. Ha scritto e curato più di una ventina di volumi monografici sul cinema internazionale. I film che ha prodotto hanno vinto premi alla Mostra di Venezia, ai Festival di Cannes, Berlino e Sundance, oltre a un Oscar per il miglior film straniero.

Nel suo impegno al Taormina Film Fest, Müller sta lavorando con il contributo di un prestigioso comitato di selezione, composto da Sandra Hebron, Enrico Magrelli, Carmelo Marabello, Édouard Waintrop, a cui si aggiungerà Joumane Chahine come consulente per le relazioni internazionali.

“Felice di lavorare in Sicilia per ritrovare le mie radici – sono nato e cresciuto a Roma, ma il mio unico quarto di sangue italiano è palermitano” sottolinea Marco Müller. “Ringrazio tutte le persone, nelle istituzioni e fra gli amici del cinema, che hanno costruito per me questa opportunità di sperimentare il pensiero in movimento di come si può ancora fabbricare un festival popolare utile. Il Teatro Antico è sempre stato per me fonte di gelosia quando programmavo la Piazza Grande di Locarno. Purché ci sia la volontà di capire cosa vuol dire voler davvero “restare al Sud”, ci sono tentativi di rinnovamento che hanno un senso preciso.”



