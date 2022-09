I corti di Sic@Sic 2022 da Spazio Scena a Roma

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





Tra gli eventi speciali realizzati durante la manifestazione “I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio” avrà luogo una serata speciale dedicata alla visione ed approfondimento dei cortometraggi recentemente proiettati alla Settimana Internazionale della Critica, nell’ambito della 79esima Mostra Internazionale d’Arte CinematograRica di Venezia. Sabato 24 settembre 2022, allo Spazio Scena di Roma, in via degli Orti d’Alibert (Trastevere) a partire dalle ore 19:00, saranno così presentate al pubblico romano, alla presenza degli autori, i sette corti di SIC@SIC, a cui sarà dedicato, alla fine di ogni proiezione. uno spazio di dibattito Q&A, con i critici del SNCCI – Gruppo Regione Lazio. La serata di sole proiezioni sarà replicata, sempre allo Spazio Scena e dalla stessa ora, venerdı̀ 30 settembre.



EVENTO SPECIALE

a cura del SNCCI – Gruppo Regione Lazio

Sabato 24 settembre 2022

h19:00 – Spazio Scena

Via Degli Orti d’Alibert, 1, Roma

TITOLI IN PROGRAMMA

Pinned Into a Dress (20’) di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas

Albertine Where Are You? (Miglior regia, 20’) di Maria Guidone

Come le lumache (19’) di Margherita Panizon

Nostos (20’) di Mauro Zingarelli

Puiet (Miglior corto, 14’) di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl

Reginetta (Miglior contributo tecnico, 20’) di Federico Russotto

Resti (13’) di Federico Fadiga

La stanza lucida (20’) di Chiara Caterina

Happy Birthday (20’) di Giorgio Ferrero

Saranno presenti in sala gli autori



