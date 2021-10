Ambientato in una sperduta comunità di montagna, in cui tra segreti sommersi e abbondanti nevicate, spicca l’ultima interpretazione di Libero De Rienzo. Ad Alice nella Città

Maria (Carlotta Antonelli) è una giovane marciatrice che ha l’ambizione di emergere nell’atletica. La donna è sostenuta dalla famiglia, in particolare dal padre (Paolo Calabresi) e dal marito (Libero De Rienzo). Quest’ultimo è un ex preparatore atletico sospeso a causa di uno scandalo di doping in cui si è trovato coinvolto. L’uomo, tuttavia, ha intenzione di ritornare in pista fornendo alla moglie sostanze illecite per potenziare l’attività agonistica.

La carriera da regista di Renzo Carbonera si sviluppa su numerosi documentari, ma è con Resina che realizza il suo primo film di finzione. Takeaway, presentato ad Alice nella città, ripercorre i passi del film uscito nel 2018, mostrando nuovamente un microcosmo che sembra vivere in una dimensione del tutto distaccata dalle grandi città. Girato tra il Trentino Alto Adige e i monti Terminillo, in dei luoghi sommersi da infinite nevicate, la piccola comunità in cui è ambientato il film presenta tutte le caratteristiche del piccolo paesino di provincia. I pochi cittadini che appaiono in scena hanno una natura subdola, omertosa e priva di scrupoli. Si ha la sensazione che ci sia sempre qualcosa da nascondere, e ciò innesca una spirale di nervosismo e paranoia che si avverte nella stragrande maggioranza dei dialoghi.