Oscars2017 – Lone Ranger. Omaggio a JEFF BRIDGES

Il West, la frontiera, il viaggio come dimensione spirituale e morale. Un corpo e un volto che hanno raccontato il tempo e lo spazio del cinema americano come pochi altri. Jeff Bridges è l’America. É il campo lungo del cinema tra New Hollywood, cinema classico e postmodernismo. Il cugino di Clint Eastwood.

Una serata per accompagnare il viaggio del grande attore verso il potenziale secondo Oscar, per la sua interpretazione in Hell or high water. Il racconto della carriera di Jeff Bridges a cura di Carlo Valeri, con una proiezione a sorpresa a seguire.

Giovedì 9 febbraio h 20 da Sentieri Selvaggi, INGRESSO GRATUITO

