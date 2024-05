Universitas Tenebrarum, la nuova serie su PrimeVideo

La casa di produzione Mammut Film ha annunciato l’uscita di Universitas Tenebrarum, la serie disponibile dal 1 maggio su Primevideo. Scritta e diretta da Michele Mellara e Alessandro Rossi, l’opera è ambientata nell’Università italiana e più precisamente negli spazi del DamsLab di Bologna. Il lavoro è, infatti, nato grazie alle collaborazioni con la Regione Emilia-Romagna/Emilia Romagna Film Commission, MIC, Circolo Balasso, Bernstein School of Musical Theatre -BMST e il DamsLab e Dar dell’Università di Bologna.



La serie composta da 12 episodi di 15 minuti ciascuno, racconta la vita quotidiana di un Ateneo che vede il proliferarsi di aule e biblioteche vuote e di docenti che, per raggiungere i loro obiettivi, mettono all’ultimo posto i loro doveri di insegnanti.

Narrata con leggerezza e ironia, Universitas Tenebrarum vede come protagonisti alcuni dei volti più noti della comicità italiana contemporanea. Dal trasformista Natalino Balasso, il quale interpreta tre personaggi differenti (il Professor D’Ambrosio, il bidello semi analfabeta Gerry, e il Rettore dell’Università che impersonifica il potere), a Bob Messini nei panni di un vecchio barone rimbambito. Vi è poi l’attrice Angela Malfitano che recita l’avara Professoressa Marzadori, ossia la direttrice del Dipartimento attaccata al potere. Poi c’è Stefano Pesce, che interpreta l’elegante Professor Ferrari; la giovane ricercatrice interpretata da Martina Sacchetti; Lorenzo Ansaloni che dà voce al bidello più anziano, scansafatiche, e cinico.

Michele Mellara e Alessandro Rossi si sono serviti dell’aiuto del direttore della fotografia Stefano de Pieri e del musicista, arrangiatore e musicista Giuseppe Tranquillino Minerva.

I due registi, da più di 20 anni, spaziano tra teatro, documentario, cinema di finzione. Tra i documentari ricordiamo Le vie dei farmaci e Vivere, che rischio che ruotano attorno al tema del diritto alla salute. Poi God save the green e I’m in love with my car, film che affrontano i problemi della globalizzazione. Fino a parlare di politica, con La febbre del fare. Tra le ultime opere vi sono il documentario 50 – Santarcangelo Festival, presentato alle 17° Giornate degli Autori; L’isola di Edipo alla 77a Edizione della Mostra del Cinema di Venezia e il più recente Berchidda Live.



