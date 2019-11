Box-Office Worldwide (Settimana dal 04/11/2019 al 10/11/2019)

Ben ritrovati su Box-Office Worldwide! Anche questa settimana vi portiamo a dare un’occhiata ai botteghini in giro per il globo…



ITALIA

Alessandro Siani balza questa settimana al primo posto. Il suo Il giorno più bello del mondo incassa infatti € 1.810.823, ribadendo così l’affetto del pubblico italiano per la commedia leggera.

Al secondo posto Le ragazze di Wall Street. Il film con Jennifer Lopez porta a casa € 1.567.392. Stabile al terzo posto La Famiglia Addams; il film animato della Eagle incassa € 1.373.974. Al quarto posto l’inarrestabile Joker di Todd Philips incassa € 1.052.588 e con la pazzesca cifra di $986,512,810 incassati globalmente (nel momento in cui scriviamo) si appresta a toccare il miliardo. Chiude la cinquina Maleficent – Signora del Male con Angelina Jolie, con un incasso di € 929.808.

FONTE: Cinetel.it

REGNO UNITO

Nel Regno Unito, la fortuna di Joker è ancora migliore che in Italia. Il film con Joaquin Phoenix non si muove dal primo posto e incassa, nell’ultimo week-end, £1.7 milioni. Secondo posto per Maleficent – Signora del male. Il film con Elle Fanning incassa £ 1 milione. Terzo posto per The Addams Family, che ne conferma il trend assolutamente positivo. Quarto posto per The Good Liar, film di Bill Condon con Helen Mirren, che porta a casa £956,000. Al quinto posto Midway, nuovo film di Roland Emmerich con £753,585

FONTE: ScreenDaily

FRANCIA

Oltralpe, trionfa La Belle Epoque di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, da noi visto recentemente alla Festa del Cinema di Roma. Secondo posto per Joker, terzo per il francese Hors normes di Olivier Nakache ed Éric Toledano. Stabile in classifica il film d’animazione per tutta la famiglia Abominable, che guadagna il quarto posto. Quinto posto per Midway, il roboante nuovo film di Emmerich.

FONTE: Box Office Français

USA

È invece negli Stati Uniti che il film di Emmerich trionfa: con un incasso di 17.9 milioni di $, Midway conquista infatti il primo posto. Secondo posto per Doctor Sleep di Mike Flanagan, sequel del capolavoro Shining. Il film incassa $14,1 milioni. Al terzo posto, con un incasso di $12,7 milioni troviamo Playing with Fire, commedia famigliare con protagonista il wrestler John Cena.

Quarto posto Last Christmas: il film di Paul Feig con protagonista Emma Thompson incassa $11,4M. Quinto per Terminator: Dark Fate con un incasso di 10 milioni e rotti.

FONTE: Box- Office Mojo

CINA

Arriviamo finalmente alla Cina. Anche qui troviamo al primo posto Midway di Roland Emmerich. Secondo posto per My Dear Liar di Xiaolei Wei. Alla terza posizione il drammatico Better Days di Derek Tsang. Quarto posto per un altro blockbuster americano: Terminator: Dark Fate con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Chiude in quinta posizione il film d’animazione giapponese Weathering With You di Makoto Shinkai, autore del fortunato Your Name

FONTE: Box- office China