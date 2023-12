In occasione della 35ª edizione del Trieste Film Festival, che avrà luogo dal 19 al 27 gennaio, la sezione Wild Roses, che ogni anno esegue un focus sulle registe di un paese dell’Europa centro-orientale, è dedicata alla Germania. La selezione compiuta quest’anno è a cura di Mariëtte Rissenbeek, executive director della Berlinale, e permetterà di osservare le cineaste più interessanti del panorama tedesco attraverso 13 titoli di altrettante autrici diverse. L’iniziativa nasce dalla volontà di far circolare quelle opere che, pur premiate nei festival di tutto il mondo, sono allo stesso modo poco note al grande pubblico ed in particolare a quello italiano.

Tra i film in rassegna, da segnalare Ingeborg Bachmann – Journey Into the desert, di Margarethe Von Trotta (presente come ospite a Trieste), contraddistintasi durante gli anni ‘80 come una delle principali voci del Nuovo cinema tedesco, nonché vincitrice del Leone d’Oro nel 1981 alla 38ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con Anni di piombo. Oltre a lei, tra le altre, saranno presenti anche Maren Ade con Vi presento Toni Erdmann (2016), Valeska Grisebach con Western (2017) e Angela Schanelec con Music (2023).

A proposito della rassegna, Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival, descrive le opere come film che ci mostreranno una paese moderno, inclusivo, multiculturale e lontano dagli stereotipi. Il programma completo della sezione Wild Roses, organizzata con il sostegno di German Films, Goethe Institut e DeutschZentrum Trieste, è disponibile sul sito del festival.



