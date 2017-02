Addio a Bill Paxton

E’ morto Bill Paxton, 61 anni, indimenticabile protagonista di un’intera stagione di cinema americano. Dal sodalizio con James Cameron (Aliens, True Lies, Titanic) sino al magnifico ruolo di Severen ne Il buio si avvicina di Katryn Bigelow. E poi Twister, Soldi sporchi, Apollo 13, insomma uno degli attori simbolo degli anni ’90 (anche in ruoli da non protagonista). Un grande caratterista che con la sua solida presenza scenica sapeva esaltarsi in ruoli diversissimi. Ci mancherà.