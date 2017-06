inizioPartita. MXGP 3 – The Official Motocross Videogame (PC) – La recensione

Milestone torna anche quest’anno a deliziarci con il terzo capitolo della polverosa serie MXGP. Quest’ultimo parto, intitolato MXGP 3 – The Official Motocross Videogame, sfodera e sfoggia un comparto tecnico con tante novità, riuscendo nel contempo ad offrire un ottimo compromesso tra giocabilità arcade e simulazione spinta.

Sono presenti numerose modalità single-player: Carriera, Gran Premio, Campionato, Corsa a tempo, Monster Energy e Compound (…quest’ultima mette a disposizione del giocatore una specie di “test range” dove provare le caratteristiche tecniche del modello di moto prescelto). Inoltre, e qui sta il bello della nuova release, è presente un comparto multiplayer di tutto rispetto: esso consente al gamer di dar vita ad una sessione di gioco permettendogli di scegliere tra le caratteristiche di tracciato che più predilige, oppure di ricercare una partita in corso che ne soddisfi pienamente gusti ed aspettative.

Rispetto al predecessore, l’Unreal Engine 4 fa un lavoro davvero egregio e la grafica ne risulta migliorata in maniera impressionante, senza tenere conto che il framerate è sempre altissimo (intorno ai 60 fps).

Le varie piste (…circa diciotto i circuiti disponibili) offrono un livello di dettaglio della riproduzione dagli omologhi reali che possiamo definire allo stato dell’arte, quasi fotorealistico, soprattutto quando si ricorre ai settaggi al massimo. Gli effetti di illuminazione sono decisamente più verosimili rispetto al capitolo precedente, con la polvere e gli eventi atmosferici che influiscono drasticamente sul rendering degli ambienti di gioco. La fisica del controllo delle motociclette virtuali è effettivamente realistica e risente parecchio delle condizioni meteo, con la pioggia che può modificare in maniera sensibile il comportamento del mezzo su pista.

Nel complesso, l’engine di gioco riesce sul serio a trasmettere tutta quella serie di divertentissime sensazioni tipiche delle gare di motocross: bagarre ai blocchi di partenza con scontri tra motociclette appena dopo il via, il terreno della pista che viene “arato” poco alla volta dal ripetuto passaggio dei piloti, fanghiglia appiccicosa che viene schizzata ovunque (…soprattutto sulla divisa del vostro campione) e I.A. avversaria che riesce sul serio a dare del filo da torcere, rendendo la sfida ancor più – se possibile – interessante.

Qualcuno obietta che senza hardware all’altezza il gioco non rende per niente a livello di impatto visivo, e risulta anche piuttosto rallentato. Ma sinceramente, se si decide l’acquisto di un titolo come questo, il fatto di sperimentarlo su di una macchina datata con i conseguenti limiti tecnici di godimento appare francamente una decisione discutibile e masochistica (…non si vogliono fare qui battutacce volgari, quindi evitiamo di menzionarvi il posto in cui finireste per risentire dell’effetto “collo di bottiglia”).

Il sound dei motori virtuali è davvero realistico, grazie soprattutto al sampling audio dei rombi sportivissimi e incattiviti delle controparti reali, frutto della licenza ufficiale (…ricordiamolo: si tratta del gioco ufficiale del campionato FIM Motocross World Championship): questo permette un ottimo livello di immedesimazione durante lo svolgimento delle sessioni di gara, aumentato dall’introduzione di rumori ambientali di tipo naturale e non (soprattutto il vociare della folla). Però la mancanza di una colonna sonora dinamica e ben curata si nota parecchio rispetto ad altri titoli della stessa categoria rilasciati sul mercato negli ultimi anni. Questo va forse un po’ a scapito del divertimento, soprattutto per quelli che preferiscono un approccio più arcade ai titoli corsaioli, a cui sovente piace ascoltare in cuffia buona musica mentre si scatenano con in mano il loro manubrio (…sempre virtuale s’intende).

In definitiva, sono facilmente rilevabili notevoli passi avanti rispetto al predecessore, del quale aveva disquisito il collega Petriccione, l’anno scorso, su queste stesse pagine-web. È innegabile che l’utilizzo di un nuovo motore grafico, al passo con i tempi, possa regalare subito sensazioni visive appaganti, ma anche altri aspetti in-game sono stati rifiniti e cesellati. MXGP 3 si avvia a raggiungere la propria “maturità” software, se non già con questa release, sicuramente con le ipotizzabili successive. C’è parecchia carne al fuoco e si percepisce questa sensazione di “nuovo” appena qualche minuto dopo aver installato e provato per la prima volta il prodotto. Ed il feeling che la release riesce a regalare è innegabilmente molto buono, fin da subito.