Oscars2017 – La busta sbagliata

And the Oscar goes to…. Warren Beatty legge il vincitore ma non parla subito. C’è qualcosa che non gli torna. Poi dopo una decina di secondi dice La La Land. Salgono i produttori e il cast a ritirare i premi, iniziano a fare i ringraziamenti fin quando alcuni tecnici del backstage arrivano sul palco. C’è trambusto. La busta è sbagliata: il vincitore è Moonlight. L’oscar per il miglior film ha l’epilogo più imprevedibile e più assurdo della storia. Intervengono Warren Beatty e Jimmy Fallon a scusarsi davanti a tutta la platea disorientata. Una serata non troppo frizzante si è chiusa con un colpo di scena degno di Alfred Hitchcock.