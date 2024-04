Capo Plaza si esibirà su Fortnite

Il rapper salernitano ha annunciato il concerto virtuale e un’Isola Creativa personalizzata in occasione del suo nuovo disco. Appuntamento per il 28 aprile

È esplosa durante la pandemia del 2020 l’idea che i videogiochi, o gli ambienti virtuali più o meno interattivi, potessero rappresentare uno spazio inesplorato da colmare con operazioni (di marketing, chiaramente) sperimentali e crossmediali. La prima vera esibizione virtuale su Fortnite risale al 2019, con il concerto del dj statunitense Marshmello. Dopo di lui anche Ariana Grande, 24K Golden, i 21 Pilots, Justin Bieber, Eminem, The Weeknd e Lady Gaga. Anche se per noi e buona parte del pubblico, il punto più alto resta ancora l’esibizione di Travis Scott, col suo Astronomical.



Il primo italiano ad entrare nel mondo di Fortnite è quindi il rapper Capo Plaza, tra i più ascoltati negli ultimi anni. In occasione di Ferite, il suo nuovo album in uscita il 3 maggio, il rapper salernitano si è affidato a MKers, società Esports & Gaming leader in Italia, per creare la sua personale Isola Creativa nel gioco. L’isola sarà appunto “giocabile”, in una sorta di esplorazione estesa del nuovo disco: sarà possibile ascoltare alcune tracce in anteprima durante il gameplay, che culminerà con l’esperienza finale del concerto il giorno 28 aprile.



“Abbiamo condiviso con l’artista la visione del gaming come un linguaggio di comunicazione per le nuove generazioni” ha spiegato Thomas De Gasperi, presidente di MKers Spa. “L’esperienza innovativa e rivoluzionaria trasporta i giocatori in un emozionante viaggio interattivo, consentendo loro di immergersi nell’universo musicale di Capo Plaza.”

Questa è indubbiamente una riconferma del fatto che la pandemia, o comunque la digitalizzazione in corso, abbiano segnato un prima e un dopo rispetto la nostra idea di cosa è reale e cosa non lo è. A partire proprio dal fattore esperienziale, l’idea di partecipazione oggi sembra estendersi sempre più al gaming, che chi pratica legge come esperienza assolutamente reale. L’apporto al mondo “vero” riguardo questi concerti virtuali resta comunque tangibile, pensando agli svariati milioni di introiti collaterali che il concerto di Travis Scott ha generato.



