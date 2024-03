I film in sala della settimana (25-28 marzo)

Tra le novità in sala della settimana ci sono Godzilla e Kong. Il nuovo impero, Priscilla, Un mondo a parte, Il teorema di Margherita, I bambini di Gaza e Orlando, My Political Biography.

Le novità in sala da lunedì ad oggi. Il nostro film della settimana è Led Zeppelin. The Song Remains the Same.

25 marzo

Led Zeppelin. The Song Remains the Same – USA 1976 – 138′ – (la recensione) – 4/5 (Giorgio Amadori)

26 marzo

Madama Butterfly – UK 2024 – 195′

27 marzo

Hate to Love: Nickelback – Canada 2023 – 90′

Priscilla – USA 2023 – 113′ – (la recensione – l’incontro) – 3.5/5 (Chiara Zuccari, Gulia Rossi)

28 marzo

I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà – Italia, Belgio 2024 – 110′ – (la recensione) – 3.5/5 (Matteo Di Maria)

Dicono di te – Italia 2023 – 90′

Fino alla fine della musica – Italia, Brasile 2023 – 97′ – (la recensione) – 3.2/5 (Dario Boldini)

Godzilla e Kong. Il nuovo impero – USA 2024 – 115′ – (la recensione) – 3/5 (Emanuele Di Porto)

Ho sposato mia madre – Italia 2019 – 84′

Un mondo a parte – Italia 2024 – 112′ – (la recensione) – 2.5/5 (Dario Boldini)

Orlando, My Political Biography – Francia 2023 – 98′ – (la recensione) – 3.5/5 (Leonardo Lardieri)

Il teorema di Margherita – Francia, Svizzera 2023 – 112′ – (la recensione) – 3.5/5 (Riccardo Baiocco)