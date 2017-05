Box Office USA

Alien: Covenant di Ridley Scott conquista la vetta del botteghino USA con un incasso complessivo di $36,000,000 alla prima settimana di programmazione. Sequel del flop Prometheus e secondo prequel dell’intera saga, il film vede il ritorno della vecchia banda (Billy Crudup, Michael Fassbender, Katherine Waterson ecc.). La navicella Covenant è in missione colonizzazione planetaria e trasporta 2000 uomini in uno stato di ipersonno. A causa di un brillamento stellare il veicolo viene danneggiato e molti membri dell’equipaggio perdono la vita, motivo per cui l’androide Walter-Fassbender deve svegliare i restanti dal riposo criogenico…Seconda posizione per il blockbuster Guardians of the Galaxy Vol.2 (Guardiani della Galassia Vol.2) con un introito totale di $35,062,000 nella terza settimana dalla release. Sequel del successo planetario del 2014, James Gunn riporta in auge la sua ironica e temibile squadra. Un cast d’eccezione, proprio come nel precedente: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e tanti altri. Sorpresa del weekend la new entry Everything Everything, di Stella Menghie, con un bottino complessivo di $12,000,000. Maddy è una ragazza di 18 anni costretta fra le mura domestiche a causa di una malattia. Le uniche autorizzate a vederla sono la madre, l’infermiera e la figlia di quest’ultima. Ma l’arrivo dei nuovi vicini e del loro figlio Olly permetterà a Maddy di conoscere, per la prima volta, un coetaneo di sesso maschile…

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Alien:Covenant Fox $36,000,000 $36,000,000 1 Guardians of the Galaxy Vol.2 BV $35,062,000 $301,799,474 3 Everything Everything WB $12,000,000 $12,000,000 1 Snatched Fox $7,600,000 $32,782,600 2 Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Fox $7,200,000 $7,200,000 1 King Arthur: Legend of the Sword WB $6,850,000 $27,201,221 2 The Fate of the Furious Uni. $3,173,565 $219,883,865 6 The Boss Baby Fox $2,800,000 $166,152,550 8 The Beauty and the Beast BV $2,403,000 $497,782,049 10 How to be a Latin Lover PNT $2,200,000 $29,458,810 4