Cannes2017 – Le Redoutable: Godard secondo Michel Hazanavicius

Grande attesa sulla croisette di Cannes 2017 per Le Redoutable, nuovo film del premio Oscar per The Artist Michel Hazanavicius, che porterà sul grande schermo un giovane Jean-Luc Godard nel maggio del 1968. Le vicende del film ruoteranno attorno alla storia d’amore tra il regista francese e l’attrice 17enne Anne Wiazemsky , diventata poi sua moglie. La coppia protagonista sarà interpretata da Louis Garrel e l’attrice anglofrancese Stacy Martin (vista recentemente in Nymphomaniac di Lars Von Trier), i quali dovranno essere in grado di rappresentare le vicende raccontate nelle due autobiografie della Wiazemsky Une année studieuse (Un anno cruciale) uscito nel 2012 e Un an après del 2015.

I due amanti si erano conosciuti sul set de La Cinese destando all’epoca molto scandalo per la giovane età di lei. Il loro matrimonio durò fino al 1979, anno in cui venne annunciato il divorzio. Attualmente Godard non ha ancora commentato questa incursione nella sua vita privata che invece è stata fortemente pubblicizzata dalla sua ex moglie proprietaria dei diritti letterari.