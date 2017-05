Festival di Alessandria – Il bando del Premio Adelio Ferrero 2017

È online il bando per partecipare alla trentaquattresima edizione del Premio Adelio Ferrero 2017. Il concorso nasce all’interno del Festival Adelio Ferrero del Cinema e della Critica per ricordare la figura di Adelio Ferrero (1935-1977), critico cinematografico, protagonista della cultura alessandrina, docente di cinema presso il DAMS all’Università di Bologna, fondatore della rivista “Cinema e Cinema”, primo Presidente del Teatro Comunale di Alessandria.

Il concorso è organizzato dal Comune di Alessandria, l’ASM Costruire Insieme, con il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, le Edizioni Falsopiano, l’Associazione Cultura e Sviluppo e l’Associazione La Voce della Luna.

Il Premio è riservato agli autori di saggi, video-saggi e recensioni di argomento cinematografico e televisivo. Gli argomenti potranno riguardare il cinema, la televisione e i media audiovisivi in genere e per partecipare al concorso sarà necessario aver compiuto i 16 anni e non aver superato i 35 (e i 45 per i videosaggi). La scadenza del concorso è prevista per il 15 settembre.

I premi verranno consegnati durante il “Festival Adelio Ferrerio. Cinema e Critico” che si terrà ad Alessandria dal 12 al 15 ottobre. Durante il festival si terrà anche un workshop di regia e post produzioni e uno di workshop di critica del cinema e dei media audiovisivi.

Qui il bando con tutte le informazioni necessarie: BANDO PREMIO ADELIO FERRERO 2017