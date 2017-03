Haiku on a Plum Tree di Mujah Maraini-Melehi all’Istituto Giapponese di Roma

All’Istituto Giapponese di Cultura di Roma sarà proiettato Giovedì 9 Marzo il documentario Haiku on a Plum Tree di Mujah Maraini-Melehi. Il film, presentato nella sezione Riflessi della Festa del Cinema di Roma, è un viaggio nella memoria della famiglia Maraini che ripercorre un frammento di storia collettiva sulle musiche originali del Premio Oscar Ryuichi Sakamoto e le scenografie, ispirate al teatro di schermi giapponese dogugaeshi, realizzate da Basil Twist. All’evento sarà presente l’autrice del documentario accompagnata dalla madre Toni Maraini e dalla zia Dacia Maraini protagoniste, insieme ai loro genitori, delle vicende narrate. Sono infatti i suoi nonni Fosco Maraini e Topazia Alliata ad essere al centro della storia che li vede giungere in Giappone nel 1938 per poi essere internati nel 1943 in un campo di prigionia a Nagoya, insieme alle figlie Dacia, Yuki e Toni, a seguito del loro rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò.

In occasione della proiezioni di Haiku on a Plum Tree sarà possibile visitare la Mostra Diario dal Giappone a cura delle sorelle Nour e Mujah Maraini-Melehi che raccoglie il diario di prigionia di Topazia Alliata, insieme a libri, fotografie, documenti privati e un video esclusivo che ripercorre l’esperienza della famiglia Maraini in Giappone. Di seguito sarà eseguito dal vivo il tema principale del film, Happy End, ed un breve estratto da Italian Ainu composto appositamente da Ryuichi Sakamoto.