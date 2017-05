Live Alcazar: nuovo nome e nuova apertura per lo storico cinema romano

L’Alcazar, storico cinema di Roma nel cuore di Trastevere, riaprirà le porte con un nome nuovo di zecca: Live Alcazar. Dopo la proiezione del 10 maggio de L’attimo fuggente, primo film ad aver inaugurato il cinema nel 1987, a partire da stasera, 15 maggio, e per due settimane, si potrà assistere alla visione di Victoria, di Sebastian Shipper (15-16-17 e 22-23-24 maggio alle 21.00).

Victoria è uscito in sala a marzo distribuito da Movies Inspired, parecchi anni dopo l’effettiva circolazione. Fu encomiato alla 65esima Berlinale con L’Orso d’Oro al contributo artistico- si tratta infatti di un unico pianosequenza di 120 minuti – e il suo destino agli Academy sembrava già scritto, se non fosse che molte delle scene sono in lingua inglese e dunque non corrispondenti ai canoni di “miglior film straniero”. Un’operazione e una visione senza dubbio interessanti, soprattutto sul grande schermo.