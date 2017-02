Mel Gibson in copertina su Film Tv

In copertina Mel Gibson, intervistato per La battaglia di Hacksaw Ridge, al cinema dal 2 febbraio. A completare il servizio la filmografia di guerra, un profilo del regista tracciato e una disamina del cinema di destra e di sinistra.

Cinelab getta uno sguardo sui film e sui festival in arrivo e, in attesa del fatidico 26 febbraio, ripercorre le nomination agli Oscar di quest’anno. Nella nuova rubrica Il sassolino – Pareri contrari (o contrariati) su Collateral Beauty.

Intervista a Jessica Woodworth, autrice insieme a Peter Brosens del mockumentary Un re allo sbando, in sala dall’8 febbraio.

Material Girl: In occasione della scomparsa di Zsa Zsa Gabor, si traccia un ritratto della diva ungherese, madre putativa delle moderne socialite.

La 67ª edizione del Festival di Sanremo: raccomntati i conduttori Maria De Filippi e Carlo Conti. La presentazione del Festival trova posto nella sezione televisiva della rivista.

Cinerama recensisce i film in sala (A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, Billy Lynn – Un giorno da eroe, Smetto quando voglio: Masterclass, Zero Days, Fallen, Proprio lui?, Vita Activa – The Spirit of Hannah Arendt), insieme all’argentino Heterophobia, disponibile sulla piattaforma The Open Reel. Doppia recensione dell’ultimo Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge.

Scanners si tinge di giallo con Francesca e Sonno profondo di Luciano Onetti, insieme a The Editor di Adam Brooks e Matthew Kennedy.

Per la rubrica Leggo dunque sono, Gli aspetti irrilevanti di Paolo Sorrentino e Tokyo Transit di Fabrizio Patriarca.

In Serial Minds, le recensioni di The Affair (terza stagione), The Lady (terza stagione) e I bastardi di Pizzofalcone (prima stagione).

In regalo la locandina di Il disprezzo: il film di Jean-Luc Godard torna in sala il 6 febbraio nella versione director’s cut.

Tutte le trame dei film in televisione da lunedì 6 a sabato 11 febbraio. A queste si aggiungono le scelte di Cineteca FilmTv.

FilmTv n. 5 è disponibile in edicola e su filmtvod.com a partire dal 31 gennaio 2017.