Abbiamo incontrato lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni in occasione dell’uscita in sala di questa settimana del suo nuovo film, Tutto quello che vuoi. Con lui, Giuliano Montaldo in vesti di attore, e il giovane protagonista Andrea Carpenzano.

Lo scontro generazionale, la conoscenza e la memoria ai tempi degli smartphone, le poesie di Simone Lenzi…