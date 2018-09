Venezia75 – Monrovia, Indiana, di Frederick Wiseman

Ritrovarsi nel cinema di Wiseman è come schiudere una porta familiare, rientrare a casa e abbandonarsi con intima fiducia a uno sguardo che non può tradire. Dalla Northeast High School di Philadelphia ai corridoi del Bridgewater State Hospital di Titicut Follies, attraversando quattro decenni di storia (del cinema) per arrivare alle aule della New York Public Library, ai corridoi di (At) Berkeley, alla National Gallery di Londra o nelle strade di Jackson Heights a New York… ogni spazio diventa “cinema” perché abitato dalle persone, vissuto dal loro tempo, testimoniato da un occhio silenzioso e rispettoso. L’occhio di Frederick Wiseman è alla costante ricerca dell’umano che si agita dietro le pubbliche istituzioni, rappresentazioni, manifestazioni, sempre alla ricerca di un raccordo impossibile che testimoni lo stato delle cose e nello stesso tempo coinvolga lo spettatore come parte attiva di un pensiero. Immensa lezione etica.

Monrovia, Indiana, 2017. Wiseman ci porta questa volta in un piccolo centro nel cuore dell’America (poco più di 1000 abitanti). Sceglie un esempio paradigmatico per intercettare sul campo le forze sotterranee che attraversano la società americana e indirizzano ogni scelta politica, etica, religiosa, interfacciandosi alla Frontiera e al Puritanesimo come paradossali polarizzazione atemporali del mito. Monrovia ha un’economia basata fondamentalmente su allevamento (suini e bovini) e agricoltura (il Midwest è uno dei più grandi granai d’America), una profonda fede religiosa e una straniante assenza di disoccupazione. E allora: se è vero che nel cinema di Wiseman non c’è spazio per il privato perché nasce dalle relazioni tra i privati, anche qui a Monrovia le istituzioni diventano le singole persone che interagiscono, parlano, mediano il sentire comune.

Eccoci allora alla dimensione politica del film. Il Midwest – roccaforte trumpiana con più del 60 per cento di voti a favore nel 2016 – viene osservato con il solito occhio etnografico, mai forzandone le apparenze e mantenendo sempre la giusta distanza. Perché siamo sempre noi i referenti ultimi delle innumerevoli significanze che il dato reale custodisce. E allora: le persone sembrano non guardare mai oltre i confini del villaggio. Monrovia first! si potrebbe quasi sintetizzare. Nessun accenno alla situazione politica nazionale, nessun accenno ai pericoli delle attuali “guerre dei dazi” per una cittadina agricola, nessun accenno alle tensioni razziali che agitano le metropoli americane e nessuna voglia di oltrepassare quel confine guardando il mondo. Nei discorsi, nei ricordi, nei desideri e negli sguardi di queste persone sembra che ci sia solo lo spazio e il tempo di Monrovia. Una riflessione incredibilmente importante per comprendere tante spinte nazionaliste che il nuovo millennio ci sta mettendo di fronte. Wiseman attraversa le istituzioni civiche e religiose, la massoneria e le associazioni sportive, la scuola e i negozi (dal barber shop ai liquori, dalla pizzeria alla macelleria), le fattorie e le aziende agricole, cogliendo nel montaggio dei discorsi pubblici un discorso aperto di rodata e incrollabile etica.

Monrovia diventa una bolla atemporale che schiude miracolosi incroci tra perturbanti non detti (il sovrappeso di molti abitanti del luogo, la densità bassissima di minoranze etniche, il disinvolto uso delle armi) e la serena elegia della vita di frontiera (i paesaggi sconfinati e bellissimi, la rete sociale che attutisce ogni scossa, la credenza nelle istituzioni cittadine). Ma c’è qualcosa di più. Questo è un film che configura un’ideale dialettica tra il cielo (i costanti campi lunghi sulla frontiera) e la terra dove coltivare, allevare, morire (tornando ciclicamente in un cimitero che custodisce le memorie della guerra civile). Queste due tendenze si coagulano nella sequenza del funerale finale di una madre e moglie di Monrovia: evento “pubblico” restituito in un segmento di spropositata lunghezza rispetto a ogni altra traccia nel film. Sequenza che arriva come culmine di un ragionamento sotterraneo sulla morte di commovente delicatezza. L’America profonda racchiusa tra nel cielo inglobante di John Ford e ricordata nell’originaria melodia di Amazing Grace che schiude ontologicamente il mito del west(ern). Insomma tra le tracce documentali raccolte da Wiseman, questa volta, c’è anche il cinema classico americano che reclama uno spazio e una testimonianza come istituzione pubblica che produce credenza e discorsi.

Ci risiamo. Guardando anche solo poche inquadrature di un qualsiasi film di Wiseman si avverte una miracolosa adesione alla materia trattata e si ripone una totalizzante fiducia nello sguardo che la mette in scena. Come lo schermo svanisse e le immagini fossero fuse alla contingenza di quei semplici eventi. Come se i significati non fossero mai forzati dai significanti, ma sorgessero spontanei nei nostri pensieri fuori dalla sala. Come se fare cinema fosse la cosa più naturale, giusta e “reale” del mondo.