É morta Raquel Welch

Il 15 febbraio 2023 è morta dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles all’età di 82 anni l’attrice, modella statunitense e sex-symbol degli anni ’70 Raquel Welch. È stata conosciuta dal grande pubblico dopo aver interpretato il ruolo di Loana nel film Un milione di anni fa del 1966. La sua apparizione in bikini di pelle l’ha subito trasformata in una pin-up di Hollywood, ma divenne ulteriormente famosa nel 1973 quando vinse un Golden Globe per aver recitato nel film I tre moschettieri, di Richard Lester. Nel 1967, dopo l’immediato successo di Viaggio fantastico e Un milione di anni, Welch ha interpretato il ruolo di Lilian Lust in Bedazzled, un film che ha avuto un remake nel 2000 con Elizabeth Hurley e Brendan Fraser. Scomparve dagli schermi per vent’anni per poi riapparire nel 1994 nel film Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale, di Peter Segal ed in seguito in un piccolo ruolo nella pellicola La rivincita delle bionde . È stata la prima attrice ad aver girato una scena di sesso interrazziale con l’ex giocatore di football Jim Brown nel film El verdugo. Raquel Welch ha recitato anche in molte serie tv come CSI Miami, Sabrina vita da strega, American family. Nel 1998 è stata eletta da Playboy la terza attrice più sexy al mondo, dopo Marilyn Monroe e prima di Brigitte Bardot. Non fu mai molto contenta di questo traguardo perché il suo aspetto da sex-symbol le impediva di raggiungere il suo obiettivo nell’arrivare sul palco di Brodway, anche se alla fine è riuscita a salirci lo stesso, rimpiazzando per due settimane l’attrice Lauren Bacall nel musical La donna del giorno, poi al posto di Julie Anderson in Victor/Victoria. Welch ha anche interpretato alcuni ruoli in commedie italiane come Le fate, di Mario Monicelli e Spara forte, più forte… non capisco!, di Eduardo de Filippo. Oltre al cinema la star ha anche dedicato del tempo a una carriera come imprenditrice, avviando una linea che comprendeva gioielli, prodotti per la cura della pelle e di parrucche. Reese Witherspoon, protagonista di La rivincita delle bionde che aveva condiviso il set con Welch, ha onorato l’attrice mercoledì in un tweet: “È così triste sapere della morte di Raquel Welch. Mi è piaciuto molto lavorare con lei in Legally Blonde. Era elegante, professionale e glamour oltre ogni immaginazione. Semplicemente sbalorditivo. Possano tutti i suoi angeli portarla a casa”.