Rutger Hauer in copertina su Film Tv

Il trentatreesimo numero ha in copertina un omaggio a Rutger Hauer, in un’illustrazione originale di Giorgio Santucci. In regalo, la locandina di Blade Runner: 2049.

Legati alla copertina i due speciali Blade Runner: uno in onore dell’attore olandese e l’altro dedicato all’immaginario del film, tra passato e presente.

Focus sul genere horror negli ultimi dieci anni.

Una vecchia intervista di Maurizio Ponzi a Jean-Pierre Melville.

La Biennale dell’Immagine in movimento, a Torino fino al 29 settembre.

Prosegue Feuilleton, uno spazio per piccoli racconti d’appendice, con la terza puntata di quattro del racconto di Domitilla Pirro Il tempo nuovo.

Nel Cinelab una breve intervista a Simone Bardoni, che ci parla delle dinamiche del Concorto Film Festival a Pontenure e un doppio Sassolino sulla terza stagione di Stranger Things.

Tra i film recensiti nel Cinerama: in sala dal 15 agosto Crawl – Intrappolati di Alexandre Aja, The Nest di Roberto De Feo, Diamantino – il calciatore più forte del mondo di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. In sala dal primo agosto Isabelle – L’ultima evocazione di Rob Heydon, mentre The Gangster, The Cop,The Devil di Lee Won-tae, Little Forest di Yim Soon-rye e A Taxi Driver di Jang Hun sono in tour in varie sale italiane.

Scanners ci parla di The Beach Bum, un film di Harmony Korine disponibile in dvd e Blu-ray esteri.

In questo numero le rubriche Muzik e Videostar: parliamo, tra le altre cose, del quarto album in uscita di Machine Gun Kelly, Hotel Diablo, e del video della canzone di Miley Cyrus Mother’s Daughter, diretto da Alexandre Moors.

Serial Minds: recensione grande della prima stagione di The Boys, disponibile su Prime Video, e recensioni medie dell’ultima stagione di Orange Is The New Black e della terza stagione di La casa di carta, entrambe disponibili su Netflix.

Nella rubrica Telepass un’intervista a Daniele Cesarano, responsabile d’area di Mediaset per quanto riguarda le fiction. Inoltre, una riflessione riguardo alle ultime scelte delle piattaforme di streaming, dalla cancellazione di The OA a quella di SKAM Italia.

Ad aggiungersi alla programmazione televisiva dei canali gratuiti e dei canali a pagamento da domenica 18 agosto a sabato 24 agosto, con le trame dei film, 4 pagine dedicate alle novità delle piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, TimVision, Infinity, RaiPlay…).

Film Tv n. 33 è disponibile in edicola e su filmtv.press a partire da oggi.