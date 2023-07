AreneDiRoma 2023 – Arena di Santa Maria della Pietà (20 Luglio – Giovedì 3 Agosto)

A Luglio Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma realizzeranno una nuova iniziativa, promossa da Roma Capitale, che porterà la settima arte nelle periferie della Capitale, ed in particolare nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio). I film saranno introdotti da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la programmazione inizierà a partire dalle ore 21; tutti i film saranno proiettati in italiano. Per contatti pagina Facebook di Zetema oppure l’email: info@zetema.it o il numero: 06 820641. L’arena si trova presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio).