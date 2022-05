CO.R.S.A: risultati del censimento e Manifesto delle Scuole d’Arte

NOVITA’ – CORSO ONLINE TEORIA DELLA SCENEGGIATURA





Lunedì 23 Maggio alle ore 17.30, CO.R.S.A – Coordinamento Scuole d’Arte del Lazio presenterà ufficialmente i risultati del Censimento delle Scuole d’Arte del Lazio in un evento pubblico che si terrà presso il Teatro di Villa Pamphili a Roma. All’incontro saranno presenti le Istituzioni, rappresentate da Marta Leonori, consigliera regionale per la Commissione Sviluppo economico e attività produttive, nonché i rappresentanti e i professionisti delle scuole d’arte censite. L’iniziativa pubblica del Censimento (ancora in progress) è nata per monitorare lo stato di salute e i numeri delle scuole di Musica, Teatro, Danza, Cinema, Fumetto, Fotografia, Animazione, Costume e altre arti della regione Lazio, con l’obiettivo di evidenziare e mettere a fuoco le caratteristiche peculiari del settore della formazione artistica. Queste le proposte che il CO.R.S.A. presenterà alle istituzioni: Borse di Studio Regionali, collaborazione con il Sistema Scolastico Pubblico, Incentivi a fondo perduto per le Scuole d’Arte, un Albo delle Scuole d’Arte, Bonus studenti e bonus cultura per le Scuole d’Arte. Durante l’evento verrà inoltre lanciato il Manifesto delle Scuole d’arte, un documento pubblico che chiama all’appello non solo i rappresentanti delle scuole, ma anche tutti i professionisti e i protagonisti del mondo culturale. Tra i numerosi firmatari anche Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Massimiliano Bruno, Raffaele Brunetti, Massimo Causo, Franco Ferrini, Simone Isola, Roberto Silvestri, Francesco Zippel.



CORSO ESTIVO DI RIPRESA VIDEO



Sentieriselvaggi21st #11: JONAS CARPIGNANO La nuova frontiera del cinema italiano



