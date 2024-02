Questa è proprio una storia sbagliata, una vicenda che diventa cartina di tornasole di un processo, purtroppo irreversibile, e di cui in questi giorni si continuano a scontare le conseguenze, di violazione incessante e inaccettabile dei diritti umani, di quei diritti elementari e non opinabili che costituiscono il fondamento minimo del convivere civile. Quando questa violazione avviene con l’opera determinante di democrazie solide ed esemplari si è davvero davanti ad un guasto non più sanabile che lascia traccia nella storia e traccia infetta nel futuro.

Flavia Triggiani e Marina Loi con questo incalzante e appassionante documentario raccontano i retroscena sconosciuti della vicenda di Abu Omar, imam della Moschea di viale Jenner a Milano, che nel febbraio del 2003 scompare senza apparenti ragioni. Si scoprirà che è stato rapito perché accusato di essere un esponente della jihad islamica. Ma la scoperta più sconcertante che si sono trovati davanti gli investigatori è stata quella di venire a conoscenza che il rapimento è stato organizzato e posto in essere dalla CIA e più tardi di scoprire che anche i Servizi segreti italiani concessero la loro collaborazione per l’operazione.





Ghost Detainee – Il caso Abu Omar ricostruisce, con l’aiuto di inappuntabile messa scena e soprattutto con i commenti di magistrati, giornalisti italiani e americani, uomini appartenenti ai Servizi italiani, tutte le fasi di questa assurda vicenda di violenza e sopraffazione, che diventa un trauma per la democrazia di ogni Paese. Il rapimento di un uomo, che al più era un pesce piccolo nell’organigramma delle organizzazioni terroristiche e che non aveva mai commesso nessun reato di sangue, con le modalità brutali con cui è avvenuto ad opera di funzionari di Stati democratici e proseguito con la sua detenzione e tortura nelle carceri segrete della “democrazia” americana, diventa un esempio di brutale violenza, il principio su cui si fonda la politica della cosiddetta rendition, la detenzione illegale che avviene in carceri dei Paesi in cui la violazione dei diritti civili è la normalità. Che una democrazia si possa servire di queste pratiche che servono a trattare altrove gli affari sporchi, con l’ipocrisia in patria di una politica fondata sulla correttezza democratica è probabilmente il migliore regalo per chi già odia l’Occidente, come sottolinea qualcuno degli intervistati. A questo proposito va sottolineata l’unanime condanna, da destra e da sinistra, nei confronti degli autori degli inammissibili comportamenti in questa vicenda che ha lasciato una ferita non del tutto rimarginata nel corpo democratico di due Paesi del blocco occidentale.

Triggiano e Loi vanno a fondo e scompigliano ogni retorica, sparigliano le carte del politicamente corretto e a gamba tesa, in un film che ha dell’esemplare, radicalizzano i principi di diritto e di giustizia che dovrebbero informare i governi democratici.

Ma purtroppo questa storia, a distanza di vent’anni da quella vicenda, si continua a scrivere, e la violazione dei diritti umani va quasi in diretta televisiva. Il film di Triggiano e Loi diventa solo quella parte per il tutto che getta una luce sinistra sulle nostre strutture democratiche chiedendo a gran voce di interrogarci su quel passato, padre del nostro presente.

Regia: Flavia Triggiani e Marina Loi

Distribuzione: ILBE

Durata: 90′

Origine: Italia, 2023

