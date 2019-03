Il venerabile W. e Oro Verde sono Film della Critica

Insieme a Sofia, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani segnala come Film della Critica due titoli in sala o di imminente distribuzione.

IL VENERABILE W. di Barbet Schroeder, in sala da ieri, con la seguente motivazione: Con uno sguardo che si tiene laterale per mettere ancora più in mostra la stortura del pensiero del suo protagonista, il monaco birmano islamofobico Ashin Wirathu, Barbet Schroeder firma una regia attonita eppur rigorosa, in un’opera che ragiona sulla politica religiosa, sul pensiero che si autodefinisce “superiore” e sul primato della materia belluina rispetto all’evaporazione della “fede”.

ORO VERDE – C’ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA di Cristina Gallego e Ciro Guerra, in uscita l’11 aprile, scelto perché “Attingendo con sapienza alla mescolanza dei generi classici ma attraverso uno sguardo visionario e originale che conferma l’ormai riconoscibile cifra estetica di Ciro Guerra, qui in co-regia con Cristina Gallego, il racconto delle origini del cartello colombiano assume tratti epici, che trovano forma nell’uso potente di un realismo magico capace di contaminare il segno poetico arcaico con il destino criminale di una famiglia, simbolo e sintomo di un popolo.”