L’Alligatore di Massimo Carlotto approda su Rai2

Appuntamento questa sera su RAI2 con il secondo episodio della nuova fiction basata sulla serie di romanzi di Massimo Carlotto con protagonista L’Alligatore, uno dei più influenti autori italiani del genere crime. Gli episodi sono anche disponibili in streaming su RaiPlay. Le puntate, che hanno fatto il loro esordio lo scorso 25 novembre, sono dirette da Daniele Vicari e Emanuele Scaringi, sulla base dei blues della laguna veneta che da sempre sono il mood senza sconti delle storie di Carlotto. Da questo sottobosco spietato riemergerà Marco Buratti che, dopo 7 anni di reclusione, si risolleva dall’inferno della detenzione per un crimine che non ha commesso. Costretto a ricostruirsi una nuova vita, l’Alligatore, così soprannominato dai suoi trascorsi di musicista blues, sfrutta le conoscenze acquisite provenienti dal mondo della criminalità per metterle in campo e contribuire alla giustizia. Tra un bicchiere di whisky e uno di rum, non mancano le donne. Dark ladies che trascinano l’Alligatore in tradimenti e misteri nascosti. Tra mistici e ambientalisti, la squadra che collabora con il detective Marco Buratti si contraddistingue per una certa imprevedibilità che si avvicina alla clandestinità pur di trovare la soluzione ai casi che gli vengono assegnati.



Il Black Friday prosegue ancora solo per Sentieriselvaggi21st, fino al 4 dicembre!





-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una prospettiva inedita per le serie tv RAI che continuano così il percorso di smottamento del tono rassicurante dei vari Montalbano attraverso gli innesti dalla nostra letteratura meno conciliatoria, come già per Rocco Schiavone (fu proprio Michele Soavi a dirigere un primo adattamento da Carlotto, con Arrivederci amore, ciao).



RIFF AWARDS 2020



---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Alligatore è una serie Tv coprodotta da RAI Fiction e Fandango. La sceneggiatura è di Andrea Cedrola, Laura Paolucci e Massimo Carlotto. La fotografia di Gherardo Gossi è il riflesso dell’anima tormentata e dualistica dell’alligatore, interpretato da Matteo Martari. Le musiche sono di Teho Teardo:



Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"