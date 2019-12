Liberi Tutti – la nuova serie scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo

Liberi Tutti è la prima serie originale di Raiplay pensata appositamente per la distribuzione in streaming. Sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 14 dicembre. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (Boris, Ogni maledetto natale, Domani è un altro giorno) vede come protagonisti Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Composta da 12 episodi di 30 minuti ciascuno, nel corso dei quali sarà mostrata la cronaca dello scontro tra due concezioni di vita: quella del protagonista, a cui importa solo dei propri bisogni egoistici e concepisce la vita come una guerra contro tutti gli altri, e il suo opposto, un’ideologia incline all’altruismo e che considera quella del protagonista una strada verso il baratro.

“Liberi Tutti è lo slogan che accomuna tutti i nostri protagonisti: se lo dicono i cohouser alla fine delle interminabili assemblee, Michele (Giorgio Tirabassi) potrebbe farne il sottotitolo della sua esistenza e gli intercettatori se lo ripetono a fine turno per comunicarsi il sollievo di staccare. Ma liberi da cosa? Definire la convivenza vuol dire definire il tipo di libertà che si cerca.” (Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo)