Locus Festival 2023, ecco il calendario delle proiezioni

Appuntamento in Piazza Aldo Moro a Locorotondo per Ryuichi Sakamoto: CODA sabato 12 agosto, e Il tempo dei giganti il 13 alla presenza del regista Davide Barletti e del giornalista Stefano Martella

Ryuichi Sakamoto: CODA e Il tempo dei giganti sono i due titoli che quest’anno rinnovano la tradizione di accompagnare la programmazione musicale del Locus Festival di Locorotondo in Puglia con delle proiezioni cinematografiche a ingresso gratuito in Piazza Aldo Moro. Appuntamento rispettivamente sabato 12 e domenica 13 agosto alle h 20.

Il tempo dei giganti sarà presentato dal regista Davide Barletti, e dall’autore del libro-inchiesta a cui il film è ispirato, Stefano Martella. Diretto come d’abitudine insieme a Lorenzo Conte (Barletti e Conte hanno già firmato Fine pena mai e La guerra dei cafoni), il documentario narra il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, laddove è imminente l’arrivo dell’epidemia causata dal batterio Xylella Fastidiosa, che ha ucciso in pochi anni milioni di alberi d’ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane. In un territorio devastato dalla desertificazione e dal cambiamento climatico, quello di Giuseppe è un viaggio che intreccia memorie, storie e testimonianze sulla vicenda Xylella.



GIOCA CON NOI: IL NUOVO QUIZ DI SENTIERI SELVAGGI!



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------