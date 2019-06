RomaFF14 – Annunciati Bill Murray e il Pavarotti di Ron Howard

Dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica di Roma si tiene la 14esima edizione della Festa del Cinema, diretta da Antonio Monda. Fra i primi nomi annunciati il Premio alla Carriera a Bill Murray, che verrà consegnato da Wes Anderson; Olivier Assayas; Bret Easton Ellis; Ron Howard con il suo documentario su Pavarotti; Bertrand Tavernier.

Le retrospettive, a cura di Mario Sesti, saranno dedicate a Max Ophüls, e a Kore-eda Hirokazu, protagonista di un Incontro Ravvicinato.

Come ogni anno, la Festa coinvolgerà il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e la Casa del Cinema. Come nuova location ci sarà il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma che ospiterà due nuovi format, “Duel” e “Parola/Immagine”. Nel primo, due personalità del mondo artistico, della cultura e dello spettacolo si sfideranno davanti al pubblico, confrontando opinioni divergenti su temi legati al cinema, ai suoi protagonisti, alle sue storie. Mentre per “Parola/Immagine” alcuni scrittori italiani e internazionali commenteranno la trasposizione cinematografica di celebri opere letterarie.