I AM NOT YOUR NEGRO apre il FCAAAL

La 27° edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e Americana Latina sarà aperta dal film di Raoul Peck I AM NOT YOUR NEGRO.

I AM NOT YOUR NEGRO affronta il tema della questione razziale negli Stati Uniti, attraverso le parole dell’ultimo progetto incompiuto dello scrittore statunitense James Baldwin. Ricco di immagini di repertorio, il documentario è guidato dalla voce narrante di Samuel L. Jackson.

Il film di Raoul Peck – candidato all’Oscar come Miglior Documentario e al Premio del Pubblico alla Berlinale nella sezione Panorama – sarà proposto in anteprima italiana lunedì 20 marzo ore 20.30, all’Auditorium San Fedele di Milano alla presenza del regista.

Il FCAAAL si terrà a Milano dal 19 al 26 marzo 2017.