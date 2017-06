Ischia Film Festival: premio alla carriera a John Turturro

L’attore italoamericano John Turturro sarà ospite della quindicesima edizione dell’Ischia Film Festival (24 giugno-1 luglio) per ricevere l’IQUOS Innovation Award, premio alla carriera, nella giornata di lunedì 26 giugno.

Turturro ha una lunga e prestigiosa carriera alle spalle: dall’esordio (non accreditato) con Martin Scorsese in Toro Scatenato, alla proficua collaborazione con i Fratelli Coen (Crocevia della morte, Il grande Lebowski). Grazie ad una mirabile versatilità l’interprete ha saputo guadagnarsi il titolo di game changer, di personaggio dello spettacolo in grado di reinventarsi nel proprio settore, incarnando quindi i valori promossi dall’IQUOS Innovation Award.

Tante le personalità che hanno goduto dello stesso riconoscimento nelle passate edizioni del Festival: da Vittorio Storaro al premio Oscar e set designer della saga di James Bond Ken Adam, da cineasti internazionali come Abel Ferrara, passando per Pupi Avati e Pasquale Squitieri.