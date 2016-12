Le stagioni di Louise, di Jean-François Laguionie

Le pagine del calendario scorrono lente come le onde del mare mentre Louise, adagiata sulla spiaggia, guarda l’orizzonte aspettando l’arrivo di qualcuno, forse di chi l’ha già dimenticata. L’estate è appena finita e l’ultimo treno della stagione è partito dalla località balneare di Biligen, lasciando dietro di sé l’anziana Louise. In men che non si dica il tempo inizia a peggiorare, seguito dai moti stagionali delle maree. La casa di Louise fluttua nell’acqua come in un sogno, ma lei non si arrende alla burrasca, lascia ogni cosa e si costruisce una capanna sul mare, in attesa che il sole torni a splendere. Come una novella Robinson Crusoe scopre a sessantacinque anni il piacere della libertà, si crogiola nella solitudine come se fosse un dono invece che un castigo, e aspetta, aspetta che qualcuno torni a prenderla. Le stagioni si accavallano, così come i ricordi, mentre i volti di chi ha amato si sovrappongono, si confondono. Pian piano Louise torna indietro nel tempo a quando era una bambina e trascorreva le vacanze a Biligen con sua nonna, poi è un’adolescente alle prese con i primi batticuori, e poi torna ad essere un’anziana signora. Ma perché l’hanno lasciata sola? La ricerca disperata di risposte conduce Louise in luoghi dell’immaginazione eppure familiari ai suoi occhi, che si ricostruiscono nella sua mente come nel tratto morbido dell’acquerello, contornato dalla matita come nelle animazioni classiche. Tutta la pellicola sembra disegnata a mano, ma con un tratto delicato, intimo, lo stesso che Jean-François Laguionie usa per disegnare i sentimenti di Louise e il suo amore per la libertà.

Sembra quasi che il colore sia disciolto nell’acqua del mare, che si confonda con il vento e con il suono della risacca, mentre la musica del piano di Pierre Kellner fa da perfetto contrappunto alla rappresentazione delle memorie e dei sogni più intimi e profondi di Louise. Nei disegni di Le stagioni di Louise sembra di rivedere i paesaggisti come Jean-Francis Auburtin e Henri Rivière, tanto cari al regista, ma qui il tratto è più pulito, ridotto all’essenziale per lasciare spazio ai movimenti morbidi di Louise e al fluire dei suoi pensieri. Il risultato è un film che annulla completamente il rumore, sia nell’immagine che nel suono, per riscoprire il silenzio e il significato profondo della solitudine.

Titolo originale: Louise en hiver

Regia: Jean-François Laguionie

Distribuzione: I Wonder

Durata: 75′

Origine: Francia/Canada 2016