Il tempo lineare non esiste. E forse nemmeno quello circolare. La sua percezione è soggettiva, cambia a seconda degli individui. E dei sistemi solari. Su Trappist 1 sono stati scoperti sette pianeti simili alla Terra che si sono messi d’accordo per tutelare i diritti degli alieni e arginare l’ondata nostalgica e narcisista di La La Land. “E’ un film reazionario” dice persino qualche eptapodo, giurato anonimo dell’Academy di Trappist – il quale però ha negato di votare per il film che parla della sua “gente” – Arrival chiaramente – rilanciando concetti che abbiamo sentito anche da noi: “I film migliori non li hanno candidati! Che fine hanno fatto Jackie, Silence, Allied e Sully? Possibile che lì a Hollywood riusciate a ripetere ogni anno gli stessi errori?”

Il presidente dell’Academy Cheryl Bone Isaacs non ha commentato. Dopo i casini dello scorso anno, con il boicottaggio di registi e attori di colore in protesta alle loro esclusioni, questo 2017 è un anno all blacks o quasi. Per lei va bene così. Il melodramma afroamericano Moonlight qualche premio lo porterà a casa e ci potrebbe persino essere l’eventualità che ben tre attori neri su quattro arrivino a vincere l’ambita statuetta. Più forse il documentario di Raoul Peck I’m not your Negro. Roba da non crederci. Sidney Poitier da qualche fatiscente villa di Beverly Hills penserà che è finita un’epoca e che senza la discriminazione di un tempo la sua mansuetudine verrà presto dimenticata.

Nel resto delle categorie i giurati americani voteranno tutti per La La Land, anche perché il musical è l’unica droga rimasta per non pensare a Donald Trump. Vincerà molto, vincerà forte. Lo hanno capito tutti. Anche su Trappist 1. Ed è a questo punto che è scoppiata la bomba.

A quaranta anni luce da noi in segno di protesta hanno annunciato con alcune ore di anticipo i loro vincitori. Sono scelte che faranno discutere e si attende a breve una crisi interplanetaria che coinvolgerà registi, critici, filosofi e sociologi. Evidentemente su Trappist hanno deciso di tutelare bene i loro interessi e di premiare quasi solamente eptapodi e attori bianchi. “Nel voler fare gli anticonformisti e gli anti La La Land alla fine ci hanno fatto ripiombare nell’oscurantismo degli anni 50” ha detto Spike Lee, impegnato a realizzare un documentario su Bernie Sanders. Resta il fatto che dall’altra parte dello spazio si è allertato un contropotere, che sta mettendo in discussione gli equilibri dell’intero Universo. Ci attendono tempi duri.

(Su Trappist è tutto uguale alla Terra ed è tutto diverso. Gli alieni e gli umani vivono a braccetto ormai da molti anni. Stanno bene insieme, ma per divergenze estetiche e sessuali non riescono a produrre film. Vedono via satellite solo quelli del Pianeta Terra. E li premiano ogni anno con gli Oscar di Trappist. Chissà se dopo quest’anno le cose cambieranno…)

Ecco l’elenco dei vincitori su Trappist 1

Miglior film: Arrival

Miglior regia: Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Miglior attore: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Miglior attrice: Natalie Portman (Jackie)

Miglior attore non protagonista: Jeff Bridges (Hell or Hight Water)

Miglior attrice non protagonista: Michelle Williams (Manchester by the sea)

Miglior sceneggiatura originale: Mike Mills (20th Century Women)

Miglior sceneggiatura non originale: Eric Heisserer (Arrival)

Miglior fotografia: Silence

Miglior scenografia: Arrival

Miglior sonoro: Arrival

Miglior montaggio sonoro: Arrival

Miglior montaggio: Arrival

Miglior colonna sonora: Mica Levi (Jackie)

Migliori costumi: Jackie

Miglior film straniero: non assegnato

Miglior canzone: non assegnato

Miglior documentario: O.J. – Made in America



In diretta da Trappist 1 per tutta la notte degli #Oscars2017

Facebook: https://www.facebook.com/sentieriselvaggi/

Twitter: https://twitter.com/sentieriselvagg