Si svolgerà dal 16 al 19 marzo al Cinema Quattro Fontane. La novità di quest’anno è la possibilità per il pubblico di votare per il Miglior Film



Dal 16 al 19 marzo si svolgerà a Roma la 3° edizione del Festival del Cinema Tedesco presso il Cinema Quattro Fontane. La novità di quest’anno è la possibilità per il pubblico di votare per il Miglior Film. A promuovere l’iniziativa è German Film, che da oltre 25 anni promuove il cinema tedesco in tutto il mondo, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e il Goethe-Institut.



Nei quattro giorni di proiezioni verranno presentati film e cortometraggi della recente produzione cinematografica tedesca. Il film d’apertura è Quel che si vede da qui di Aron Lehman, in anteprima italiana. L’opera è tratta dal bestseller omonimo dell’autrice tedesca Mariana Leky dal titolo What You Can See From Here, tradotto in 14 lingue con oltre 600.000 copie vendute in Germania. Un ulteriore titolo di richiamo è sicuramente Rheingold, presentato in anteprima mondiale alla 17° edizione della Festa del Cinema di Roma. Il regista è Fatih Akin, premiato nel 2004 con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino per il film La sposa turca.



Le opere selezionate sono scelte da una giuria, composta da Cristiana Paternò, Mauro Donzelli e Miriam Mauti. I film scelti si sono posti all’attenzione di pubblico e critica nel panorama dei maggiori festival internazionali. Sabato 18 marzo, sarà presente la regista Lina Drevs, autrice del corto Migliore sorella.

A completare il programma del festival, una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. Si tratterà dei cortometraggi Next Generation Short Tiger, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano a Roma grazie a German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Nove cortometraggi realizzati dagli studenti provenienti dalle migliori scuole di cinema tedesche. Tutti programmati il 18 marzo.

Il programma completo del Festival del Cinema Tedesco è disponibile sul sito web.



