Torna il Festival internazionale del cinema d’animazione Cartoons On The Bay: a Pescara fino al 4 giugno 2023…

Giunto alla 27° edizione, il Festival internazionale del cinema d’animazione Cartoons On The Bay, organizzato da Roberto Genovesi di Rai Com e promosso da Rai, torna a Pescara fino al al 4 giugno 2023.



In collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, oltre 300 opere in concorso per più di 50 Paesi, Peter Lord, Ari Folman, Ian Mackinnon, Altan e Bruno Bozzetto rappresentano i cinque assi della nuova edizione.

Quest’anno il tema portante dell’evento sarà Reale, Irreale, Virtuale, Mondi immaginati e mondi immaginari. Tra utopia, opportunità e alienazione… La sospensione dell’incredulità tecnologica. Oltre a presentare lo special per i 140 anni dalla prima pubblicazione di Pinocchio di Collodi, Cartoons è il primo Festival al mondo a introdurre il riconoscimento al prodotto creativo che meglio di altri ha saputo raccontare ai target di riferimento la complessità della tematica del gender, il Premio Arlecchino.

Ricco di incontri il programma professionale tra panel e masterclass, che vedranno protagonisti i più grandi Maestri dell’animazione, dei videogiochi e dei metaversi, Cartoons On The Bay conferma la sua formula che esalta il gioco di squadra della Rai vedendo coinvolti Rai Kids, RaiPlay e Rai Radio Kids attraverso spettacoli dal vivo, eventi per il pubblico e per le scuole come il Musical delle Winx o quello dei Cuccioli, la presenza delle più famose mascotte dei programmi in onda su Rai Gulp e Rai Yoyo e dei volti più amati dai bambini come quelli di Andrea Lucchetta e Armando Traverso, che sarà accompagnato dall’ormai celebre DJ di Rai Radio Kids.

Attesissimi l’anteprima del film I Cavalieri dello Zodiaco prevista per l’1 giugno alle 21 al teatro Cinema Massimo e il Fun & Games Village, in cui per la prima volta il Festival ospiterà un torneo del celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons. Il manifesto di Cartoons on the Bay 2023 è affidato a Monica Manganelli, scenografa di Cloud Atlas e alcune delle più innovative e sperimentali opere teatrali degli ultimi anni a cui è dedicata anche la mostra del festival.

Cartoons on the Bay 2023 si svolge all’Aurum (programma professionale), a Piazza della Rinascita (programma pubblico) e al Teatro Cinema Massimo (anteprime, retrospettive e titoli in concorso). Ingresso gratuito per tutte le attività.

Per maggiori informazioni: www.cartoonsbay.rai.it



