Inaugurato a Roma il nuovo Polo del cinema e dell’audiovisivo

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, e Lorenza Lei, responsabile della struttura Cinema e Audiovisivo, hanno inaugurato a Roma il nuovo Polo del cinema è dell’audiovisivo, che ha sede all’interno della sede della Regione in via Parigi 11. Contestualmente sono state illustrate anche le strategie e le attività dell’ente per il triennio 2024/2026.

Tra le finalità dichiarate alla base del nuovo Polo c’è la volontà di orientare gli investimenti nel settore attraverso il criterio della qualità e dello sviluppo internazionale, coordinandoli con gli obiettivi nazionali dettati dal Ministero Direzione Cinema e di Cinecittà.



Tra gli obiettivi c’è anche quello di creare uno spazio fisico e non soltanto virtuale in cui le istituzioni e gli organi politici possano entrare in contatto con gli artisti e con le imprese, nonché con altri organismi nazionali e internazionali appartenenti alle reti di sostegno e promozione del settore. Si tratta quindi di un tentativo di attuazione fisica del progetto digitale Lazio, terra di cinema.

“Sono molto orgoglioso della nascita del nuovo Polo del cinema e dell’audiovisivo della Regione Lazio, uno spazio che si apre al territorio con uno sportello attivo per incontri, formazione, orientamento tecnico agli avvisi pubblici” ha dichiarato Francesco Rocca a margine dell’inaugurazione. “Parliamo di uno dei comparti principali di questo territorio, per quanto riguarda crescita economica, occupazionale, culturale e tecnologica che rendono Roma e il Lazio sempre più presenti su scala internazionale”.



